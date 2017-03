Una banda que promete

ENTREVISTAS: PROYECTO OBLIVION.

Todos los días se forman nuevas bandas de rock, pop, jazz y otros estilos musicales, la ciudad de 9 de julio no es la excepción. Distintos chicos, chicas, jóvenes y adultos que se reúnen para compartir su amor por la música. Para comunicar y expresar su pasión por lo sonoro, mostrando su cualidades artísticas.

En este caso la banda entrevistada es “Oblivion”, donde nos contarán como empezó todo, los distintos proyectos que realizaron y los que realizarán en este 2017.

SEMANARIO EXTRA: ¿Cuándo y cómo se formó la banda?

MAURICIO MELIAN: Se formó en 2014. Ezequiel y Paco, el baterista y el guitarrista empezaron a hablar por chat y por gustos musicales, les pareció una buena idea formar una banda. Se contactaron conmigo y con un bajista que no es el que está actualmente. Después de probar con el primer bajista que al parecer no le gustaba ese estilo musical coincidimos en poner a otro, que es el que está actualmente. Después se involucró Nacho que es el tecladista.

SE: ¿De dónde se conocían y por qué decidieron ponerle “Oblivion” a la banda?

IGNACIO BALDASSA: Nos conocíamos por el ambiente musical. No tanto por hablar, sino por los gustos musicales que compartíamos. El nombre se lo puso Paco, que es fanático del tango y de Piazzola, el cual tiene un tema que se llama así.

SE: ¿Qué género musical tocan?

IB: Metal progresivo conceptual, porque contamos una historia.

SE: ¿Y cómo se les ocurrió formar una banda con ese género tan particular?

MM: Se fue dando, el origen de la banda fue ese, tratar de hacer metal progresivo; pero al principio, en mi caso no entendía muy bien a los músicos Paco y Ezequiel, después con el tiempo los pude entender, pero fue algo pensado por ellos. Cuando se involucró Nacho ya estaba la idea planteada y le gustaba todo lo que es la música progresiva.

SE: ¿Cuántos integrantes e instrumentos componen la banda?

IB: Somos cinco integrantes de los cuales cuatro tocamos instrumentos. Ezequiel Anca en guitarra, Gastón Utello en bajo, Francisco Castro en bandoneón y batería, Mauricio Melian en voz y percusión (a veces) y yo (Ignacio Baldassa) en teclado.

SE: ¿Quién o quienes componen la letra y la música de las canciones?

IB: Las letras Maury y lo que es la parte musical entre todos. Todos vamos haciendo partes y hacemos una “ensalada” que después armamos bien.

SE: ¿Cómo fue la grabación de su primer disco?

MM: Hicimos un demo acá primero y a raíz de ese demo nos fuimos a grabar a un estudio afuera lo cual fue para quienes no habíamos grabado nunca una experiencia muy buena. Fue en el estudio de un amigo, un fin de semana. Lo anecdótico fue que grabamos un disco completo en 72 horas. Para nosotros fue un récord.

SE: ¿Cuánto tiempo después de que se formó la banda grabaron el disco y en qué lugares tocaron?

IB: Como un año. Antes del disco tocamos acá y en Chivilcoy. Ese año fue mucho de ensayo. Después de la grabación del disco fuimos a Chivilcoy, Junín, Mercedes y alrededores. Nos fue bastante bien.

SE: ¿Fuera de la provincia de Buenos Aires tocaron en algún lugar?

MM: Tocamos en Santa Fé. Pero lo que pasa es que se nos hacía complicado con el tema monetario.

IB: La otra cuestión es que Argentina, es Buenos Aires. Es lo más importante.

SE: ¿Cómo hacen para arreglar los ensayos o giras? ¿Tienen horarios parecidos o fechas de vacaciones que coinciden?

IB: Ese es todo un tema, porque ninguno vive de la música. Todos tenemos trabajos distintos, yo también estudio y eso es todo un problema. Pero nos ponemos de acuerdo, siempre ponemos la banda adelante.

MM: Los horarios se arreglan, se habla con el patrón aquel que es empleado o con la familia.

SE: ¿Cómo les responde la gente?

MM: Bárbaro. Hay ciudades en donde la gente nos espera, por ejemplo Chivilcoy. Es uno de los lugares que siempre la gente está preguntando por chat y mandándonos mensajes para ver cuándo vamos o cómo va la banda. Nos sentimos del lugar, vamos a un bar y te saludan o te preguntan en qué fecha vamos a volver a tocar.

SE: ¿Y en 9 de julio?

IB: En 9 de julio muy poco. Tocamos todos los años en una fecha propia que se llama Oblivion en el TIN, donde presentamos el disco y el año pasado presentamos la segunda parte de lo que se viene, que es actuado. Es rock y actuación, porque contamos la historia de principio a fin. Es como un agradecimiento para la gente que nos sigue acá, ya que no nos pueden seguir a cada lugar que vamos a tocar. Por ejemplo tocamos en Baradero y hay muchos de ellos que no nos pueden ir a ver, entonces lo hacemos para agradecerles a ellos hacemos una fecha al año. Pero 9 de julio es una ciudad un poco complicada para lo que es arte y más el arte que hacemos nosotros así que cada vez que lo hacemos ponemos mucho esfuerzo, mucho dinero, que sale de nuestros bolsillos, para armar semejante circo y no hay una convocatoria de gente que a lo mejor pensamos que podríamos tener. Nuestros amigos que nos siguen de acá, siempre están. El año pasado tocamos en el TIN y después en 9 DE JULIO ROCK porque surgió una buena propuesta, pero sino tampoco hay muchos lugares en los que podamos tocar.

SE: ¿Cómo se les ocurrió implementar lo visual con lo sonoro?

MM: Se nos ocurrió porque nosotros contamos una historia y muchas veces la gente si se pierde un poco de la letra de una canción ya no agarra el hilo. Todas las canciones del primer disco cuentan la misma historia y el segundo también, va imanado con el primero. La historia continúa.

SE: ¿Cómo son las presentaciones en el TIN?

IB: Vos del primer tema al último por ahí te perdés a veces con la letra, en cambio con lo visual lo seguís mejor. En el TIN lo que queremos hacer es que vos estés obligado a sentarte y ver. No se vende alcohol y ese es un gran desafío porque es una banda de rock. Son 100, 150 personas sentadas adelante tuyo, sin alcohol a mirar, no podes hacer otra cosa que mirar. Es un espectáculo de música y teatro. Aportamos muchas cosas, luces, actrices, sonidos, bandas de afuera y de acá. Hay todo un trabajo previo y a veces no se ve reflejado en la cantidad de gente que va.

SE: ¿Cuáles son los proyectos para este 2017?

IB: Este 2017 lo arrancamos bien, tocamos en Baradero Rock y después tenemos fechas en marzo, casi todos los fines de semana.

MM: El proyecto que tenemos este año también es terminar el disco, grabarlo y presentarlo si es posible a fines de este año o principios del año que viene. Tenemos lugares para tocar donde pensamos que no íbamos a llegar tan rápido, por ejemplo hay fechas en Buenos Aires que están a punto de darse y gente de Buenos Aires que se interesó en nuestra banda y eso es algo muy bueno para nosotros.

SE: ¿Tienen un representante?

IB: El gato, el bajista de la banda se ocupa de todo lo que es representación y multimedia.

SE: ¿Tienen alguna página o redes sociales donde podamos encontrarlos?

IB: Si, en Facebook, Twitter, Instagram y en la página oficial nos encuentran como “Proyecto Oblivion”. Y para escuchar los temas los podes encontrar en Youtube, están todos subidos. También están los nuevos vídeos, siempre vamos renovando. Hace poco sacamos el primer vídeo oficial de “Obligado” y también subimos el de “Amalia” que es un tema nuevo del segundo disco, así que lo pueden ir escuchando para saber qué es lo que se viene.



Cada vez hay más bandas nuevejulienses y merecen que les demos aunque sea una oportunidad. Debemos abrirnos a nuevos estilos musicales, formar parte de las movidas culturales. Apoyar a los artistas que hay en la ciudad, animarnos a formar parte del arte y todo lo que eso representa e implica.