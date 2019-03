Trenque Lauquen: Visita del ministro Frigerio

Luego de la visita del ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y funcionarios de su equipo a Trenque Lauquen, donde con una agenda cargada recorrió la ciudad, inauguró obras, firmó convenios y encabezó reunión partidaria, el intendente Miguel Fernández se mostró muy satisfecho con la visita y con la posibilidad de que los funcionarios puedan ver de primera mano la finalización de las obras proyectadas.

Fernández calificó la visita como muy importante para el equipo de Gobierno local y para la comunidad, destacó la concreción del segundo proyecto de Hábitat, que incluyó obras variadas en distintos barrios, el convenio por las 56 viviendas y las proyecciones en conjunto para este año.

El Intendente comentó que el Ministro y su equipo se quedaron impactados con la Ampliación Urbana donde se van a ejecutar estas nuevas viviendas acordadas, también con el avance del Polo Científico Tecnológico que se está llevando a cabo con fondos nacionales y municipales y que será una de las obras destacas para este 2019 junto con la segunda etapa de remodelación del acceso a la ciudad.

Respecto al plan de viviendas el mandatario aclaró que ya se informó, “y para no ser demagógicos, que no estarán terminadas para este año o antes de octubre”. “Nosotros lo vemos mas allá y a futuro, porque las obras son para la gente y no para los gobiernos; por eso siempre pensamos en grande para resolver los problemas”, subrayó.

“Venimos trabajando muy bien con Nación y Provincia, y es muy importante que los funcionarios puedan acercarse al territorio y comprobar el trabajo realizado. Una cosa es que lo financien y otra es que lo vean y perciban como impacta en la gente”, agregó en relación a lo significativa de la visita.

Reunión con dirigentes de la región

En cuanto a la reunión que Frigerio encabezó con intendentes y legisladores de la región, Fernández señaló que se hizo un análisis político de la situación, de los próximos meses y de Cambiemos. “El ministro manifestó estar absolutamente consciente de las dificultades del país, de no poder cumplir con las expectativas planteadas en 2015 y de las dificultades que eso acarreó, pero sin bajar los brazos. Hay que trabajar duro, afrontar la realidad y hacer la mejor propuesta para que la gente decida”, manifestó.

Sobre el balance del Ministro sobre el trabajo en la sección, el Intendente aseguró que “la región esta bien, ha habido mucho trabajo con los municipios y estamos optimistas porque no solo se hizo un buen trabajo en conjunto sino muchas obras en cada distrito particular, y eso la gente lo percibe”. “Sin dudas este Gobierno será recordado, entre otras cosas, por su perfil federal; las obras han venido para todos independientemente del signo político. El gobierno trabajo para todos y eso antes no pasaba. Es la primera vez donde hay tanta igualdad al momento de recibir recursos”, concluyó.

