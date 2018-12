Trenque Lauquen: UPCN denunció en La Plata persecución sindical del Municipio

Dirigentes del gremio de estatales realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo. Expusieron situaciones de hostigamentos y castigos contra cuatro delegados.

Dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) denunciaron en La Plata, persecución sindical contra cuatro de sus delegados en la localidad de 30 de agosto, hechos por los que, señalan, no han tenido respuestas del intendente Miguel Fernández.

El subsecretario de Interior de la Zona III de UPCN, Facundo Barcala, detalló que registraron “situaciones de acoso y persecución” y que pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo para lograr una solución “de carácter institucional, con los términos y herramientas que corresponden”

“Estamos denunciando distintas situaciones de acoso y persecución hacia compañeros delegados electos de la localidad de 30 de Agosto que en los últimos días se han visto amenazados, maltratados, e incluso, el último caso fue el de una compañera que después de estar durante más de seis años a cargo de una oficina determinada, sin motivo aparente, sin ningún tipo de resolución fundada, deciden trasladarla al cementerio de la localidad”, sostuvo Barcala a La Opinión.

El dirigente gremial señaló que le enviaron la semana pasada a Fernández un documento en el que describieron cada caso en particular, aunque no tuvieron respuestas De hecho destacó no han tenido respuestas del Municipio por ninguna otra solicitud planteada en el último tiempo.

“No podemos seguir permitiendo que quienes han sido electos de manera legítima por sus propios compañeros no puedan representarlos”, ahondó.

“Creemos que es una necesidad que la población tome conocimiento de estas actitudes, que son actitudes arbitrarias, actitudes patoteras de parte de autoridades que deberían ser el ejemplo en este caso”, añadió el dirigente.

(Cuestiòn Polìtica)