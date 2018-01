TAREA PENDIENTE

(Por Felipe Carrillo, DNI: 16.220.039)

En declaraciones a un medio local, el director de la cámara de comercio omite el rol principal que debería cumplir dicha cámara, no puede decir “no perdimos tantas empresas” debería decir “tenemos que ver cómo hacemos para que la ciudad se vuelva atractiva para las inversiones”. No se trata de cursos y capacitación solamente, que bienvenidos sean, puesto la deficiente actitud hacia el consumidor en bancos, comercios etc. persiste, pero se trata de ser agente de desarrollo de cambio y crecimiento eso que la cámara de comercio local no lo es, hay cámaras como la de Bragado y Chivilcoy, que comandan su agencia de desarrollo local integrando todos los actores económico locales en la búsqueda del crecimiento local y regional esa misma agencia que la municipalidad y esta cámara se niegan a crear , así como la incubadora de empresas, instrumentos mucho más que válidos y necesarios, donde emprendedores van a buscar su guía y rumbo ahora en otros municipios cercanos donde recalan los emprendedores nuevejulienses y son atendidos correctamente, vista la enorme siesta de 25 meses del subsecretario de subdesarrollo productivo desaparecido en acción, desconocedor de la inmensa masa de productos del ministerio de producción, el horizonte productivo está lleno de incógnitas ,máxime que no figura en el balance 2017 del intendente por ningún lado las empresas que se crearon para dar trabajo. En este mismo espacio a lo largo del 2017 el que suscribe y varios más, hicimos hincapié en la falta de atención en el fomento de actividades que generen empleo para esa masa desocupada de gente grande, chica, joven, madura, etc, que circula por la calles de la ciudad, como la industrial, la turística (hecha someramente y con pálidos destellos de avance,).La tercera pata de esta mesa desapareja de la producción nuevejuliense la hace la cooperativa ya que la electricidad que falta para emprendimientos no la puede proveer porque Nueve de Julio desde hace décadas no figura en el panorama productivo y recibía y recibe, mucho menos electricidad en la distribución general, esto es tan vital que le pueden regalar a la municipalidad las 20 hectáreas del posible parque industrial pero sin electricidad nada es posible ,de hecho se han caído proyectos de fabricación de balanceado por esta cuestión y sin ella molinos de aceite ,proceso de granos es imposible y por esa cuestión desaparecen empleos. Sin energía no hay trabajo, es así y también internet accesible y asfalto en los accesos a pueblos facilitan el crecimiento de estos, sus pequeños emprendimientos se hacen visibles determinantes para la vida de los pueblos. En tiempos donde el presidente llama a acordar para el crecimiento y desarrollo, estos tres actores principales locales no deberían sentarse a pensar el desarrollo local productivo incorporando otras entidades. Tarea pendiente para el 2018.