Se vienen “Los atorrantes”

AGOSTO A TODO TEATRO.

(Por Juan Jara)

El grupo de Teatro de Caritas presentó oficialmente ante la prensa local la 29º temporada del ciclo “Agosto a todo teatro”. Esta vez, desde el 19 de agosto, las tablas del Teatro Rossini recibirán una comedia de la dramaturgia argentina, “Dos señores atorrantes” de Ivo y Horacio Pelay, con una particularidad: el Padre Joselo actuará en la obra.

En esta oportunidad, el elenco será integrado por Martín Bonafina (en el papel de “Marcelino”), Angélica Fleire (“Compradora”), Florencia Bravo (“Aniceta”), Estela Fernández (“Julia”), Sergio Pignataro (“Timoteo”), Ramiro González (“Manfredini” y “Padre Renato”), Sergio Bonello (“Caradura”), Joselo Rossi (“Tancredo”), Bibiana Disario (“Doña Carlota”), Roxana Grimaldi (“Irene”) y Adalberto Fantini (“Investigador”).

El Director General es Eduardo Bonoldi, con la colaboración de Ana Inés Sendoya (asistente de dirección), Marina Lozano y Raúl Bramajo (diseño de luces y sonido), Elena Baraldi (coordinación institucional), María del C. Hernández (prensa y difusión), Marta Campelli y Edgardo Vidella (locución), Sandra Poggi (fotografía), Daniela Schinetti (cuadros de escenografía) y Julio C. Mascheroni, Carlos del Castillo, Marita Malizia y Marta Tortolo (coordinación de publicidades y catering).

La ficha técnica está integrada por Luis Rodríguez y Marina Lozano (operadores de luces), Raúl Bramajo (operador de sonido), Gustavo Falco y Eduardo Mazzola (escenografía), Martín Bonafina (pintura escenográfica), Ana Sendoya (asistencia técnica), Marina Lozano (asistente de producción) y Roque Riola (maquinista).

La noche de la presentación, que fue el pasado viernes, como acostumbra el Grupo de Teatro, se acompañó con una raviolada a cargo de Oscar Díaz, de fabripastas “Su Gusto”, de la que participaron los actores, familiares, periodistas, integrantes de Caritas y el Sacerdote Guillermo junto a un grupo de seminaristas.

Grupo de teatro Caritas

Sin dudas, en la rica historia del teatro en 9 de Julio sobresale, de manera especial, este Grupo de Teatro que viene desarrollando una destacable labor artística y solidaria desde hace más de dos décadas.

Eduardo Bonoldi, uno de sus mentores, aseguraba en una entrevista que “tuvimos la inquietud de hacer teatro para adultos, ya que desde hacía varios años se venía realizando teatro y shows infantiles siempre apuntando a la solidaridad. Así fue que por marzo de ese año comenzamos a buscar obras cómicas que apunten a toda la familia”.

Si bien, al principio la búsqueda no fue fructífera, terminaron desgrabando de un video una comedia que había pasado en el ciclo llamado “Alta Comedia”. Luego el desafío fue buscar los actores y la elección se orientó a gente que en su mayoría nunca habían hecho teatro y en lugares no muy convencionales.

“El objetivo era hacer algo que nos gustaba tratando de divertir a toda la familia y, con lo recaudado, ayudar no solamente a Cáritas, sino que también a otras instituciones que quisieran participar” aseguraba.

De esta manera pudo ponerse en escena la primera obra del Grupo de Teatro de Cáritas: “El stress está de moda”. La misma fue presentada en el salón de actos de la Escuela Nº1 y el elenco estaba integrado por Fabio Arechabala, Julia Pironio, Rubén de la roza, Norma Granato, Irma Elustondo, Beto Garea, Sandra Yaconis y Carlos Del Castillo. La dirección, a partir de entonces, estuvo a cargo de Eduardo Bonoldi.

“La repercusión –rememora Eduardo- que tuvo la comedia nos dio aliento para seguir buscando obras para el próximo año. Así fue el grupo creciendo e incorporándose distintos actores y técnicos. Actores con trayectoria como en el caso de Oscar Avelino, Oscar Díaz, Antonio Marino y otros que nunca habían subido a un escenario, gente de tercera edad, jóvenes, que con el transcurso del tiempo se han convertido en grandes actores”.

“Con el tiempo comenzamos a llamarlo el ciclo de AGOSTO A TODO TEATRO. Algunos pasaron por el grupo otros dejaron de estar entre nosotros, pero todos están en nuestros corazones”, refiere.

El escenario del salón de actos de la Escuela Nº 1, volvió a ser, en la noche del sábado 28 de septiembre de 1991, el espacio propicio para el estreno de la segunda obra que llevó a las tablas el Grupo de Teatro de Cáritas. En aquella oportunidad, se trató de “Los maridos engañan de 7 a 9”.

La tercera temporada del Grupo de Teatro de Cáritas no fue menos magnífica y exitosa que las anteriores. El 8 de agosto de 1992, fue estrenada, también en el escenario del salón de actos de la Escuela Nº 1 la graciosísima obra «La Tía de Carlos», del escritor y actor inglés Brandon Thomas.

“Vamos a contar mentiras”, del genial dramaturgo y actor español Alfonso Paso Gil fue la obra con que, el Grupo de Teatro de Cáritas inauguró la cuarta temporada de su tradicional ciclo. En efecto, esta pieza fue estrenada, bajo la dirección de Eduardo Bonoldi, en la noche del 4 de septiembre de 1993.

Por primera vez, el Grupo de Teatro de Cáritas presentaba su obra en el escenario del Teatro Rossini de 9 de Julio que, por ese tiempo, había sido abierto merced de la gestión municipal.

La quinta temporada del Grupo de Teatro de Cáritas fue inaugurada, en el Teatro “Rossini” de 9 de Julio, en la noche del 10 de septiembre de 1994. Eduardo Bonoldi dirigía a un conjunto de actores vocaciones formado por Oscar Avelino, Oscar Díaz, Roxana Vanesa Grimaldi, Sonia Pereyra, Gilda Bramajo, “Beto” Garea, Ana Claudia Kierbel, Rubén de la Roza, Norma Granato, Antonio Marino y Marta Tortolo.

En esa oportunidad, el Grupo de Teatro ofreció “Las de Barranco”, una obra teatral escrita por el dramaturgo argentino Gregorio de Laferrère.

El 9 de septiembre de 1995, fue inaugurada la sexta temporada del Grupo de Teatro de Cáritas. Para este año, se eligió la celebrada obra del entrerriano Claudio Martínez Paiva , “Joven, viuda y estanciera”.

La séptima temporada teatral del Grupo de Teatro de Cáritas fue abierta el 6 de julio de 1996, en el escenario del Teatro “Rossini” de 9 de Julio, donde fue estrenada la obra, “El cura de Santa Clara”, una desopilante farsa en tres actos cuyos autores son Alfredo Bertonasco y Domingo Martignone.

“El conventillo de la Paloma”, de Alberto Vacarezza, fue la obra que, el Grupo de Teatro llevó a la escena en su octava temporada. El estreno tuvo lugar, en el “Rossini”, el 6 de septiembre de 1997, bajo la dirección de Eduardo Bonoldi.

El Grupo de Teatro de Cáritas estrenó “Lo que le pasó a Reinoso” en el escenario del Teatro Rossini, el 8 de agosto de 1998. Como es habitual en sus presentaciones, esta velada estuvo coronada por una notable cantidad de público que colmó las localidades de la platea de la sala nuevejuliense.

En su décima temporada, llevó al escenario del Teatro “Rossini” tres obras de distintos géneros teatrales, todas ellas estrenadas el 7 de agosto de 1999. “Viajemos con la imaginación” que fue una adaptación. La misma atrajo los aplausos, especialmente, del público infantil.

Ese año también fue llevada a las tablas “Papa Querido”, de la guionista y escritora argentina Aída Bortnik.

La tercera obra presentada en la décima temporada del Grupo de Teatro de Cáritas fue “La cigüeña a los 60 y mi señora contenta” (1958), del celebrado dramaturgo argentino Juan Carlos Muello.

El 18 de agosto de 2000, el Grupo de Teatro de Cáritas llevó al escenario del Teatro “Rossini”, y en el marco de la décimo primera temporada, la pieza teatral “Se necesita un hombre con cara de infeliz”. Se trataba pues de una obra conocida por el público, especialmente quienes recordaban la película inspirada en ella, que dirigió Homero Cárpena en 1954 y que fue protagonizada por el inigualable Augusto Codecá.

La doceava temporada de “Agosto a todo teatro”, fue inaugurada en la noche del 11 de agosto de 2001, con la famosa obra teatral de Ivo Pelay, «¡Qué noche de casamiento!».

La décimo tercera y décimo cuarta temporadas de “Agosto a todo teatro”, realizadas en los años 2002 y 2003, respectivamente, tuvieron en común que las obras pertenecieron al mismo autor: Juan Carlos Muello.

Por un lado, “Con pollera y pantalón mi mujer es un varón”, fue estrenada en el escenario del Teatro “Rossini”, en la noche del 10 de agosto de 2002.

El 9 de agosto de 2003, estrenó “Guerra a las polleras”, otro clásico de Muello, que atrajo los aplausos y robó las risas del público.

En los años sucesivos fueron incorporándose nuevos actores para dar vida a otros éxitos en las temporadas siguientes: “Dos señores atorrantes” (estrenada en el Rossini, el 7 de agosto de 2004), “Se casa el pajuerano” (de agosto de 2005), “Que lindo es estar casado y tener la suegra al lado” (de agosto de 2006), “¡Qué luna de miel, mamita!” (de 2007) y “La Nona” (de 2008).

En el año 2009, el Grupo celebró la vigésima temporada teatral. Por un lado, fue presentada la obra “El pariente político”, de Ricardo Hicken y el lunes 17 de agosto del mismo año, a las 21:30 horas, en el escenario del “Rossini” el Grupo de Teatro de Cáritas también fue llevada a la escena la pieza “A propósito del tiempo”, de Carlos Gorostiza.

“A propósito del tiempo”, también dirigida por Eduardo Bonoldi, fue protagoniza por Norma Granato, como “Rosa”; Oscar Díaz, “Natalio” y Rubén de la Roza, “Carmelo”.

En los últimos años, el Grupo ha demostrado una solidez actoral notable. En 2010, con «Los muertos no pagan impuestos», del dramaturgo italiano Nicola Manzari.

Como era de esperarse no fue distinta la suerte corrida el año siguiente, cuando el éxito y los aplausos volvieron a llegar de la mano de “De profesión sospechoso” de Alfonso Paso, para llegar al 2012 con la excelente presentación de “Picado, picado y enamorado”.

Eduardo Bonoldi consideró que “muchas son las instituciones que se fueron sumando año tras año y confiando en nuestro proyecto”.

En 2013 fue “Los Palomos”, que es un clásico de Alfonso Paso, obra escrita en 1964 y llevada al cine. Este autor clásico español, narró sus libretos de tal manera que se destacaron por el humor reflejado en los diálogos y la originalidad de las situaciones y personajes. En 1968, siete salas de teatro en Madrid tenían sus obras en carteleras.

En 2014 y en sus 25ta. temporada ininterrumpida, el Grupo de Teatro de Cáritas, presentó en las veladas del sábado y domingo la Obra Teatral “Las d´enfrente” de Federico Mertens, con sala llena en el Rossini.

En 2015 fue “Vamos a contar mentiras”.

En 2016 fue “¡Jetattore! Que es una obra teatral escrita por el dramaturgo argentino Gregorio de Laferrere, que fue estrenada el 30 de mayo de 1904 por la compañía Podestá. A lo largo de los años fue representada por diversos elencos en numerosas oportunidades, tanto en teatro como en televisión (protagonizada por Osvaldo Terranova), y en 1938 se realizó una película del mismo nombre basada en la obra y dirigida por Luis Bayón Herrera.