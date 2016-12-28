Publicado 28/12/2016 11:45 / Municipal

RETIRO DE PASES DE TRANSPORTE

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pasesDirección General de Discapacidad

La Secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Discapacidad, comunica a los siguientes ciudadanos que deben pasar a retirar sus pases de transporte, en Urquiza 1162, oficina de Discapacidad de 7 a 13 hs.

 

AGUILERA, EDITH

ALFARO, LUCAS

GONZÁLEZ, SUSANA

AGUILERA, ANDREA

BAQUEDANO, BENITO

BRACCO, JORGE

ROMERO, PAULA

GAVIÑA, PEDRO

NOVAS, FERNANDA

CAVALCABUE, JULIO

SANCHEZ, SILVANA

VIÑALES, LUCIANA

CARESANO, MALENA

MACAZAGA, CLAUDIO

CÓRDOBA, YANINA

DEFORTUNA, OBDULIO

RABENNA, JULIO

FINKELSTEIN, MARIO

APPELLA, ADELA

CORRO, AGUSTÍN

PEREYRA, MARÍA CELEDONIA

JAUREGUI LORDA, FABIANA

RIVOLTA, OSCAR ALBERTO

MOLINA, RAÚL

LESCANO, MIGUEL ANGEL

DELLA MORA, TERESA

PALAZZO, MIRIAM

GODOY LAZARTE, MORENA

VIDELA, ZOE

BUFFONE, JOAQUÍN

DAGUERRE, MARÍA SOL

LUNA, SERGIO

HELFENBERGER, PABLO

MOYANO, IRMA

FUNES, MANUEL ANGEL

VIVANI, AMADEO

CAMPELLI, FABIANA

IENO, DORA

PARDO, EDUARDO

NÁPOLE, MARÍA JOSÉ

BELLOMO, GLADYS

ROMERO, BENJAMÍN

SCODELLARO, MATÍAS

EBERLE, HORACIO

SILVA, DELIA

RAMOS, MIGUEL

CARBALLO, ALEJANDRO

GUTIÉRREZ, MELINA

FERRO, SUSANA

VÁZQUEZ, ANALÍA

MARINI, NILDA

SALAS, JUAN MANUEL

CAVAÑES, PEDRO

BERMEJO, MARÍA ISABEL

NAVONE, NÉSTOR

REYNOSO, GUSTAVO

CAMIO, SILVIA

SCHECHLMANN, DANIEL

BUFFONE, JOAQUÍN

RUSCONI, ANA

IBAÑES, JONATHAN

CAMIO, YE3SICA

RODRÍGUEZ, FÉLIX

AMADO, LOURDES

SPINA, CELESTE

VERNA, MARÍA EUGENIA

GUIMAREY, NATALIA

GAMARRA, JOSÉ LUIS

ESTEBAN, BÁRBARA

LENCINA, LUCAS

QUIÑONES, OSCAR

FIGUEROA, MILAGROS

PRIETO, ALVARO

FERNÁNDEZ, BENJAMÍN

ECHEGORRÍA, GONZALO

LORA, GUILLERMINA

GRIGNOLE, ANTONELA

MAINERI, SOFÍA

CAMPOS, AGUSTINA

CUELLO, DARÍO

GARCÍA, ALEJO

GÓMEZ, SUSANA MABEL

FLORES, CARLOS

QUINTAS, ALFREDO

CARBALLO, FERMÍN

OLMEDO, MIRTA

NOVO, VIRGINIA

ZENIQUEL, DYLAN

UVIEDO, OSCAR

PALACIO, EUGENIA

RAMÍREZ, SOLEDAD

SUAREZ, GENARO

ARESES, VICTORIA

INSARRALDE, ESTEBAN

JUANICO, MARTÍN

RIQUELME, ALEJO

OVIEDO, SIMÓN

FOLIS, THIAGO

ALBANO, BENJAMÍN

AMADO, PRISCILA

TORRES, MANUEL

ACUÑA, CLAUDIA

SALAZAR, VIVIANA

TABARES, MARTA

TRINIDAD, KARINA

GUERRA, RODRIGO

BETTOLI, LAURA

JACOMET, IGNACIO

PALMIERI, MARIA DEL CARMEN

CARIGNANO, MABEL

BOMBINO, PASCUAL

RODRÍGUEZ, ALFREDO

PIOMBO, ELSA

PALACIOS, OSVALDO

CEJAS, MARÍA LAURA

PLAZA, NICOLÁS

LORA, LORENZO

OLIVA, NADIA

FABIANO, ALDO

FERNANDEZ CLAUDIA

DI PARDO, GRISELDA

TARDIEU, PEDRO

LEGONE , MARCELA

LOSAURO, SONIA

CAMIO, NELLY

BONELLO, VALENTIN

PEDROTTI, LUIS FERNANDO

MIRIANI EKEL ELMA

AGUILERA LUCIANO

GARCIA ALEJANDRA RENEE

PUYAL FERNANDA

CASARTELLI JUAN IGNACIO

ARBER JOSEFINA

FIGUEROA FABIANA

GUERRERO JULIAN

PANSERA MARIA CELESTE

LOPEZ YESICA

OVIETA LUCIANO

GOMEZ VIRGINIA

PIRAS ALBERTO

ANUNZIATA EDUARDA

ROTUNDO LAURA

LASALLE MILAGROS

SALAS VALERIA

CONTRERAS GERMAN

MARTINO MARIELA

ROSALES PEDRO

FERRI AGUSTINA

LEGUIZAMON LUIS DAVID

VIDAL CANDELA

VILLARREAL MARIA ISABEL

SALAS RUBEN

MORO TOLEDO ELIANA

QUIROGA HECTOR

CALI CARMEN

LLUL EDGARDO

SALAS NOEMI

COLOMBO HUGO

MARRAFINO EDUARDO

MUSSARI JOSE

GIANUZZI LILIAN

ROSSI EDUARDO

LEDESMA GRISELDA

PEÑA MONICA

TERUEL CLAUDIA

ELESCANO TOMAS

BUFFONE LUCAS

CUBILES EDDIE

VULTAGGIO MARIA CRISTINA

ALVAREZ LILIANA

CARBALLO ALBERTO

CASCIOLA PRIMO

DELLARUPE MARTA SUSANA

GASPARRI ANALIA

BRIZZIU HILDA

CAMPODONICO NINA

VILLEGAS JUANA

BOLLINI MELANY

FUNCIA ALFREDO

BULDAIN MIGUEL ANGEL

SALAS ORLANDO

GOUGY VIOLETA

DIPIERRO INDIANA

LOMBERA BENJAMIN

BALLE ABRIL

PARADELA ESPERANZA

VADILLO JUAN MANUEL

IBARRA FRANCISCO

GATT JUAN IGNACIO

BARAGIOLI IRENE

VILLARREAL MARIA DEL CARMEN

PAJIN RITA

MACCAGNANI SILVIO

GUMILLA LUIS

LORENZO DELIA

SALAMONE NORMA

CASTELLANO RAQUEL

NIGRO STELLA

LOPEZ JORGE

GRI JOSE LUIS

BUSTAMENTE JOSE ALBERTO

CORONEL REMIGIO ANTONIO

PRESTIFILIPPO MIRTA

PAULI CELINA

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