RETIRO DE PASES DE TRANSPORTE

Dirección General de Discapacidad
La Secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Discapacidad, comunica a los siguientes ciudadanos que deben pasar a retirar sus pases de transporte, en Urquiza 1162, oficina de Discapacidad de 7 a 13 hs.
AGUILERA, EDITH
ALFARO, LUCAS
GONZÁLEZ, SUSANA
AGUILERA, ANDREA
BAQUEDANO, BENITO
BRACCO, JORGE
ROMERO, PAULA
GAVIÑA, PEDRO
NOVAS, FERNANDA
CAVALCABUE, JULIO
SANCHEZ, SILVANA
VIÑALES, LUCIANA
CARESANO, MALENA
MACAZAGA, CLAUDIO
CÓRDOBA, YANINA
DEFORTUNA, OBDULIO
RABENNA, JULIO
FINKELSTEIN, MARIO
APPELLA, ADELA
CORRO, AGUSTÍN
PEREYRA, MARÍA CELEDONIA
JAUREGUI LORDA, FABIANA
RIVOLTA, OSCAR ALBERTO
MOLINA, RAÚL
LESCANO, MIGUEL ANGEL
DELLA MORA, TERESA
PALAZZO, MIRIAM
GODOY LAZARTE, MORENA
VIDELA, ZOE
BUFFONE, JOAQUÍN
DAGUERRE, MARÍA SOL
LUNA, SERGIO
HELFENBERGER, PABLO
MOYANO, IRMA
FUNES, MANUEL ANGEL
VIVANI, AMADEO
CAMPELLI, FABIANA
IENO, DORA
PARDO, EDUARDO
NÁPOLE, MARÍA JOSÉ
BELLOMO, GLADYS
ROMERO, BENJAMÍN
SCODELLARO, MATÍAS
EBERLE, HORACIO
SILVA, DELIA
RAMOS, MIGUEL
CARBALLO, ALEJANDRO
GUTIÉRREZ, MELINA
FERRO, SUSANA
VÁZQUEZ, ANALÍA
MARINI, NILDA
SALAS, JUAN MANUEL
CAVAÑES, PEDRO
BERMEJO, MARÍA ISABEL
NAVONE, NÉSTOR
REYNOSO, GUSTAVO
CAMIO, SILVIA
SCHECHLMANN, DANIEL
BUFFONE, JOAQUÍN
RUSCONI, ANA
IBAÑES, JONATHAN
CAMIO, YE3SICA
RODRÍGUEZ, FÉLIX
AMADO, LOURDES
SPINA, CELESTE
VERNA, MARÍA EUGENIA
GUIMAREY, NATALIA
GAMARRA, JOSÉ LUIS
ESTEBAN, BÁRBARA
LENCINA, LUCAS
QUIÑONES, OSCAR
FIGUEROA, MILAGROS
PRIETO, ALVARO
FERNÁNDEZ, BENJAMÍN
ECHEGORRÍA, GONZALO
LORA, GUILLERMINA
GRIGNOLE, ANTONELA
MAINERI, SOFÍA
CAMPOS, AGUSTINA
CUELLO, DARÍO
GARCÍA, ALEJO
GÓMEZ, SUSANA MABEL
FLORES, CARLOS
QUINTAS, ALFREDO
CARBALLO, FERMÍN
OLMEDO, MIRTA
NOVO, VIRGINIA
ZENIQUEL, DYLAN
UVIEDO, OSCAR
PALACIO, EUGENIA
RAMÍREZ, SOLEDAD
SUAREZ, GENARO
ARESES, VICTORIA
INSARRALDE, ESTEBAN
JUANICO, MARTÍN
RIQUELME, ALEJO
OVIEDO, SIMÓN
FOLIS, THIAGO
ALBANO, BENJAMÍN
AMADO, PRISCILA
TORRES, MANUEL
ACUÑA, CLAUDIA
SALAZAR, VIVIANA
TABARES, MARTA
TRINIDAD, KARINA
GUERRA, RODRIGO
BETTOLI, LAURA
JACOMET, IGNACIO
PALMIERI, MARIA DEL CARMEN
CARIGNANO, MABEL
BOMBINO, PASCUAL
RODRÍGUEZ, ALFREDO
PIOMBO, ELSA
PALACIOS, OSVALDO
CEJAS, MARÍA LAURA
PLAZA, NICOLÁS
LORA, LORENZO
OLIVA, NADIA
FABIANO, ALDO
FERNANDEZ CLAUDIA
DI PARDO, GRISELDA
TARDIEU, PEDRO
LEGONE , MARCELA
LOSAURO, SONIA
CAMIO, NELLY
BONELLO, VALENTIN
PEDROTTI, LUIS FERNANDO
MIRIANI EKEL ELMA
AGUILERA LUCIANO
GARCIA ALEJANDRA RENEE
PUYAL FERNANDA
CASARTELLI JUAN IGNACIO
ARBER JOSEFINA
FIGUEROA FABIANA
GUERRERO JULIAN
PANSERA MARIA CELESTE
LOPEZ YESICA
OVIETA LUCIANO
GOMEZ VIRGINIA
PIRAS ALBERTO
ANUNZIATA EDUARDA
ROTUNDO LAURA
LASALLE MILAGROS
SALAS VALERIA
CONTRERAS GERMAN
MARTINO MARIELA
ROSALES PEDRO
FERRI AGUSTINA
LEGUIZAMON LUIS DAVID
VIDAL CANDELA
VILLARREAL MARIA ISABEL
SALAS RUBEN
MORO TOLEDO ELIANA
QUIROGA HECTOR
CALI CARMEN
LLUL EDGARDO
SALAS NOEMI
COLOMBO HUGO
MARRAFINO EDUARDO
MUSSARI JOSE
GIANUZZI LILIAN
ROSSI EDUARDO
LEDESMA GRISELDA
PEÑA MONICA
TERUEL CLAUDIA
ELESCANO TOMAS
BUFFONE LUCAS
CUBILES EDDIE
VULTAGGIO MARIA CRISTINA
ALVAREZ LILIANA
CARBALLO ALBERTO
CASCIOLA PRIMO
DELLARUPE MARTA SUSANA
GASPARRI ANALIA
BRIZZIU HILDA
CAMPODONICO NINA
VILLEGAS JUANA
BOLLINI MELANY
FUNCIA ALFREDO
BULDAIN MIGUEL ANGEL
SALAS ORLANDO
GOUGY VIOLETA
DIPIERRO INDIANA
LOMBERA BENJAMIN
BALLE ABRIL
PARADELA ESPERANZA
VADILLO JUAN MANUEL
IBARRA FRANCISCO
GATT JUAN IGNACIO
BARAGIOLI IRENE
VILLARREAL MARIA DEL CARMEN
PAJIN RITA
MACCAGNANI SILVIO
GUMILLA LUIS
LORENZO DELIA
SALAMONE NORMA
CASTELLANO RAQUEL
NIGRO STELLA
LOPEZ JORGE
GRI JOSE LUIS
BUSTAMENTE JOSE ALBERTO
CORONEL REMIGIO ANTONIO
PRESTIFILIPPO MIRTA
PAULI CELINA