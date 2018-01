Mariano Barroso comenzó dicha ronda contando que “Desde que asumimos estamos buscándole una solución al basural a cielo abierto, creíamos haberla encontrado pero finalmente el lote destinado al relleno sanitario, fue adquirido por un privado, así que lamentablemente hemos retrocedido a foja cero. Vamos a seguir buscando un predio que es sumamente necesario e importante para la comunidad para poder hacer un relleno sanitario para dar una solución ecológica y porque el basural ha quedado chico. Habíamos trabajado muchísimo para lograrlo pero lamentablemente no podemos exigirle a un vendedor que nos venda ese terreno que OPDS nos había autorizado .”La idea era comprar el terreno e invertir una suma muy importante para poner en condiciones el relleno sanitario que es una fosa de 50 mts de ancho por 100 mts de largo con alrededor de 3 mts de profundidad donde se hace una membrana para no contaminar las napas, todo un alambrado perimetral, con media sombra para minimizar el inconveniente que le puede causar a un vecino. Este predio que habíamos evaluado estaba a 7 kms de la ciudad, e íbamos a hacer una planta de transferencia ,comprar una batea como la que tiene el CEAMSE muy grande, planteábamos hacer entonces un viaje o dos por noche en vez de ir y venir con los camiones . La operatoria estaba aprobada pero al momento de firmar hicieron una oferta mucho más grande que la que el municipio podía sostener entonces nos quedamos sin ese predio. Al no realizarse esta operación, no se cambia la zonificación y se da por terminado este tipo de operatoria con la plusvalía. Hemos hablado con la Provincia para ver si nos habilita la expropiación de ese campo.

El Concejal Paolo Barbieri comentó a todos los medios que “ en la ordenanza tenemos tres temas a resolver: primero la ubicación del lote donde iría el relleno sanitario, segundo la inversión en la tierra y por último la inversión en el propio relleno La ordenanza tal como estaba planteada solucionaba dos de esos problemas, la ubicación del lote, lo cual no fue sencillo, y la adquisición de la tierra a través de la plusvalía. Lo único que le restaba al municipio era invertir para el relleno sanitario\”.

El intendente agregó que “ Si en lugar de la expropiación encontramos otras alternativas (otros predios en iguales condiciones) obviamente vamos ir por esas opciones. El basural está colapsado y no da para más. Hemos visto todo diciembre como nuestros bomberos voluntarios han trabajado sofocando incendios que se producían ahí. Además de lo peligroso que es esto para la salud de todos los vecinos. Y la basura se sigue generando entonces para nosotros es prioridad política del estado encontrar la solución. Nuestra prioridad es resolverlo cuanto antes.

A los vecinos de Nueve de Julio decirles que siempre iremos con la verdad y pedirles algo muy importante….que la separación en origen es fundamental para ayudar en la tarea del cuidado del medio ambiente\”.