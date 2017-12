RECONOCIMIENTO A EFECTIVOS POLICIALES LOCALES

En la jornada de ayer, el secretario de Gobierno, Jorge Della Rocca, acompañado del Subsecretario de Seguridad, Jorge Zotti y el secretario de Obras Públicas, Enrique Merlo, acompañaron a autoridades y efectivos de la Policía Comunal de 9 de Julio que fueron galardonados por la Jefatura de la Policía Departamental de Pehuajó, a cargo del Comisario Inspector Cluadio Lusetti, en la vecina ciudad.

Los efectivos locales fueron distinguidos con el Premio Estimulo, por el trabajo realizado a lo largo del año, y con el Premio Municipal.

Participaron de la ceremonia, el Jefe de la Policía Comunal de Nueve de Julio; Comisario José María Vázquez y la titular de la Estaciónd e Policía Comunal, Subcomisario Erica Figueroa, junto a los efectivos distinguidos: Of. Sub Inspector Matías Carrió, Of. Sub Inspector Natalia Muccio, Of. Agustina Martinelli, Sub Teniente Nahuel Bonzón, Of. Sub Ayudante Laura Pérez, Sargento Alexis Salgás, Oficial Roberto Bertino, Sargento Noela Aristi y de la Subcmisaria Dudignac, Oficial López.