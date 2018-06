Pymes bonaerenses piden se declare la emergencia

Con las exposiciones de los empresarios que integran el agrupamiento de la pequeña y mediana empresas se presentó el proyecto de ley que declara la Emergencia Pyme, que se desarrollo en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

En dicha oportunidad se destacaban las angustiantes exposiciones de la mala situación que viven este sector productivo,

Se planteó que una de cada dos Pymes en la provincia está en vulnerabilidad económica. Hay un conjunto de medidas de la política económica, financiera y de comercio exterior que empuja al sector a la quiebra,

Que a los tarifazos se les suma la recesión, caída del consumo interno (Un 30% aprox.) y aumento desordenado de las importaciones con números contundentes. La tasa de interés hoy en un 45%, la suben para frenar el dólar y la realidad es que el dólar sigue subiendo, pero hace inviable el funcionamiento productivo porque las Pymes venden contra cheque a 60 o 90 días, después como necesitan dinero urgente, revientan ese cheque en el banco o en la cueva descontándolo, perdiendo toda la rentabilidad de la venta que tenían para pagar cargas sociales o salarios. Muchas Pymes funcionan y se sostienen con dinero personal de sus titulares

La palabra “despidos” aterroriza a las Pymes, a los empresarios, a los trabajadores; por eso van en busca de la emergencia, con la necesidad de levantar cabeza. “Las Pymes arrancamos trabajando en el galponcito del fondo, el padre y el hijo; empieza a crecer y a tomar mano de obra del barrio y tiene un desarrollo social. Cuando cierra queda sin trabajo todo un entramado social, insistía un orador.

Dijeron. “Necesitamos la emergencia, no solamente para que nosotros no finalicemos con nuestras actividades productivas sino para que tampoco lo sufran nuestros trabajadores, frente a un modelo económico que no genera trabajo genuino”, completó, y sin decir más invitó otra vez a la oposición legislativa bonaerense a jugar unida para salvaguardar las fuentes de trabajo.

El proyecto declara la Emergencia en todo el territorio bonaerense por 365 días, con rebajas de la alícuota de ingresos brutos en un 50%, como así también rebajas en los impuestos de sello, del Automotor e inmobiliario y planes de refinanciación de deudas impositivas. Buscan, también, crear una tarifa Pyme que provea un subsidio del 50% para los servicios públicos e implementar a través del Ministerio de la Producción y del BAPRO, líneas de créditos a tasas subsidiadas para el recupero de las Pyes

CARTA FIRMADA POR REPRESENTANTES DEL AGRUPAMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMRPRESA:

Ante la acuciante situación económica y social del país, las agrupaciones de pequeñas y medianas empresas abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo:

a) al rumbo de las políticas públicas en términos del esquema tarifario sobre servicios públicos, además de generar una presión asfixiante sobre nuestra estructura de costos resta poder adquisitivo sobre los argentinos que consumen nuestros productos; la mayoría de las Pymes del segmento industrial son intensivas en el uso del gas natural y la energía eléctrica, como insumos indispensables de la producción, sin posibilidad de trasladar a precios la mayor porción de los aumentos. b) El salto devaluatorio de los últimos meses de la crisis cambiaria nos afectó de manera directa e indirecta en lo que va del año: de manera Directa, a partir del incremento de precios de la mayoría de los insumos de los cuales se nutre nuestra producción. De manera Indirecta, por el aumento brutal en la tasa de interés producto de la decisión del Banco Central de utilizar esa herramienta para frenar la corrida cambiaria. c) La escasa holgura financiera de nuestras empresas, después de mas de dos años de caídas de ventas hace que muchas veces se tenga que descontar documentos a tasas prohibitivas, descapitalizando aún más nuestras PYMES d) El ingreso indiscriminado de importaciones: en las Pymes productoras de bienes que compiten con productos del exterior, la eliminación de aranceles, cupos y demás medidas de protección, han afectado enormemente nuestros niveles de venta.

Ninguna economía del mundo se ha desarrollado sin protección del empleo y la producción nacional. En un contexto mundial en donde el cuidado de la actividad interna es la norma, la política aperturista no hace mas que exponernos a competir contra países, que en muchos casos, producen bajo esquema de dámping social y condiciones desleales.

e) El desequilibrio histórico que viene manteniendo la balanza comercial del país, es la mejor evidencia del agudo proceso de desmantelamiento de los mecanismos de administración de importación. f) Las políticas de ajustes actuales y venideros, donde el mercado interno es el motor fundamental para mantener niveles de ventas y fortalecer la producción, es irreal pensar que una lluvia de inversiones va a llegar en una economía que ya muestra la calma de los cementerios. Convencidos en la alianza estratégica entre trabajadores y empresarios, observamos que la caída en el poder adquisitivo en los últimos dos años, ha derivado en una retracción general en la actividad y la inmensa porción de los sectores industriales y comerciales.

Como en todo proceso de ajuste, la reducción del gasto público introduce a nuestro país en un círculo vicioso que cada vez requiere de mayor austeridad, por la caída de los ingresos y la necesidad de financiar los desbalances externos por el pago de importaciones.

g) El inadmisible regreso al FMI y su consecuente exigencia de un nuevo programa de ajuste, es un rasgo más de este proceso que nunca ha terminado bien.

A pesar de estas complejidades, nuestras empresas se ven compelidas, con cada vez mayor rigurosidad, a cumplir sus obligaciones fiscales, nada mas nos interesa que mantener disciplina en el plano impositivo, pero no es menos cierto remarcar que los mas de 200.000 embargos que nos han trabado, son contraproducentes en cuanto a la posibilidad de regularizar cumplimientos, en un contexto de ruptura general en la cadena de pagos.

El retraso en la devolución de créditos fiscales a favor de las PYMES, también agrega un condimento de asfixia de liquidez. Con todo, se vuelve perentorio que el Poder Ejecutivo revierta su programa económico, después de dos años de un modelo que se comprobó insustentable sostener el mismo camino bajo las recomendaciones del FMI, no logrará mas que profundizar el daño a las Pymes y sus trabajadores.

Tanto nuestro sector como el resto de la economía se han quedado sin oxigeno, pero soportar por mucho tiempo mas este esquema de transferencia de recursos a las transnacionales energéticas, la extranjerización de nuestro consumo interno por apertura de importaciones e inestabilidad macroeconómica en un modelo enteramente dispuesto a favor de la especulación financiera.

Por estas causas, entre otras muchas, reclamamos a esta honorable cámara que sancione una ley donde se declare la Emergencia Pyme en todo el territorio provincial. Ofrecemos a todos los bloques parlamentarios nuestros equipos técnicos para trabajar en pos del veloz tratamiento de esta emergencia

Horacio Delgado

Ex Presidente de la Comisión de Producción y Desarrollo Local