Presentan plataforma digital con acceso directo y gratuito al conocimiento

La Universidad Nacional de La Plata junto a otras organizaciones académicas de América Latina presentó el “Programa Ameli-ca”, una iniciativa que propone concentrar en una plataforma web más de 10 mil revistas científicas de la región y permite una vía de acceso directo y gratuito al conocimiento.

Ameli-ca (Programa Ameli Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global) es una propuesta alternativa a lo que ofrecen las grandes corporaciones editoriales. Surge como una plataforma digital con una gran base de datos que apuntará a concentrar las revistas y libros que producen las universidades e institutos científicos de la región.

Para alojar las revistas en la web, se utiliza una nueva marcación en formato estándar XML, que garantiza un más rápido acceso a la información. El nuevo soporte técnico dará mayor visibilidad en los buscadores digitales a las publicaciones que estén en su plataforma.

El Programa es producto del trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Antioquía, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Cecilia Rozemblum, directora de publicaciones periódicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinadora general del Portal de Revistas la UNLP, explicó que “Ameli-ca es un programa colaborativo y no comercial que nace con el objetivo de cambiar la actual dinámica de circulación de la comunicación científica, limitada por la influencia que ejercen los grandes monopolios de editoriales comerciales”.

Rozemblum agregó que “este programa se enmarca en la defensa del acceso abierto a la información, de modalidad colaborativa y no comercial, por lo que ni lectores, ni autores deberán pagar para usar el espacio. Hoy lo que se visibiliza en el campo de la ciencia es lo que producen los países anglosajones y lo que está principalmente en dos bases de datos comerciales cerradas: Scopus y Web Of Science que son muy caras para acceder y excluyen una gran mayoría de lo que no se produce en los países del norte y en inglés”.

(InfoGEI)