Publicado 03/08/2017 11:57 / general

Premios “CADUCEO 2017”

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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Premio Caduceo, ganadores del año 2017
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA) da a conocer el listado de los premiados de la XXVI Edición del Premio Caduceo, galardón que entrega desde 1992.

Los 44 elegidos que se destacan por su labor y trayectoria serán premiados en diferentes categorías según se trate de producciones radiales, gráficas, televisivas o sitios web.

La ceremonia se realizará en el salón auditorio de la Sede Provincial del Consejo en la ciudad de La Plata. La cita es el día jueves 7 de septiembre.

Más información en cpbapremiocaduceo.com.ar.

LOCALIDAD MEDIO PREMIADO RUBRO
AZUL UNIVERSAL FM 106.1 RUBEN MONTAÑO TRAYECTORIA EN RADIO
BAHÍA BLANCA POLÍGONO INDUSTRIAL POLÍGONO INDUSTRIAL MEJOR PUBLICACIÓN DE TEMAS ECONÓMICOS  
BAHÍA BLANCA CANAL 9 MIL METROS MEJOR PROGRAMA DE ENTREVISTAS  
BALCARCE EL DIARIO EL DIARIO MEJOR COBERTURA LOCAL
BERAZATEGUI RADIO DEL ESTE FM 99.3 DESTINO MALVINAS ESPECIAL A 35 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS
BERISSO BERISSONOTICIAS.COM.AR BERISSONOTICIAS.COM.AR MEJOR PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
BOLIVAR RADIO 10 FM 106.1 OSCAR “GRINGO” CARDOSO TRAYECTORIA EN LA DIFUSION DE LA CULTURA NATIVA
CAÑUELAS VARIOS MEDIOS ANITA PFANNKUCHE MEJOR COLUMNISTA DE TEMAS HISTÓRICOS
CAPITÁN SARMIENTO SARMIENTODIARIO.COM.AR TOMY BERNECHE LABOR EN PERIODISMO LOCAL
CARHUÉ RADIO CARHUÉ FM 98.3 DE NOSOTROS PARA USTED MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL EN FM
CARLOS TEJEDOR CANAL 9 – EN FOCO TV CANAL 9 – EN FOCO TV LABOR EN PERIODISMO COMUNITARIO
CHACABUCO QUEPENSASCHACABUCO.COM QUEPENSASCHACABUCO.COM MEJOR SITIO DE NOTICIAS LOCALES
CHASCOMÚS RADIO CHASCOMÚS FM 90.9 ANA BELÉN PASSERINI LABOR EN PERIODISMO RADIAL
CHIVILCOY AM 1410 MAÑANAS PICANTES MEJOR PROGRAMA PERIODÍSTICO LOCAL
HENDERSON COLOR FM 96.7 POR UN MUNDO MEJOR LABOR EN RADIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
JUNÍN JUNIN24.COM JUNIN24.COM.AR LABOR EN DIFUSION DE TEMAS LOCALES
LA PLATA RADIO PROVINCIA AM 1270 RADIO PROVINCIA AM 1270 80 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA RADIODIFUSIÓN BONAERENSE
LA PLATA SOMOS LA PLATA EN CLAVE DOCUMENTAL MEJOR PROGRAMA DOCUMENTAL
LANÚS TELECREATIVA TELECREATIVA NOTICIAS MEJOR NOTICIERO REGIONAL
LOMAS DE ZAMORA LOMAS Y SU GENTE LOMAS Y SU GENTE LABOR COMUNITARIA EN EL GRAN BUENOS AIRES
MAIPÚ SEMANA MAIPUENSE SEMANA MAIPUENSE MEJOR SEMANARIO LOCAL
MAR DEL PLATA PICKANDROLL.COM.AR PICKANDROLL.COM.AR MEJOR COBERTURA DEPORTIVA MULTIMEDIA
MAR DEL PLATA RADIO RESIDENCIAS FM 96.5 PABLO VASCO LABOR EN RADIO
MARCOS PAZ TV PÚBLICA MERCEDES BEDINI LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA
MORÓN CONTADORESENRED.COM CONTADORESENRED.COM MEJOR SITIO DE TEMAS TÉCNICO PROFESIONALES
NECOCHEA ECOS DIARIOS ADRIÁN STOLARCZUK LABOR EN PERIODISMO DEPORTIVO
9 DE JULIO CADENANUEVE.COM CADENANUEVE.COM MEJOR PORTAL DE NOTICIAS
OLAVARRÍA PUESTA A PUNTO PUESTA A PUNTO MEJOR INFORMACIÓN DE AUTOMOVILISMO
PATAGONES DE LA COSTA FM 99.9 DE LA COSTA FM 99.9 25 AÑOS EN LA RADIODIFUSIÓN BONAERENSE
PERGAMINO SOMOS PERGAMINO SOMOS NOTICIAS MEJOR NOTICIERO LOCAL
RAUCH VARIOS MEDIOS DAMIÁN MIGUEL LABOR EN RADIO E INTERNET
SALADILLO RADIO SALADILLO FM 90.7 ALFREDO ASTORGANO LABOR EN PERIODISMO AGROPECUARIO
SAN ISIDRO BUENAPRAXIS.COM BUENAPRAXIS.COM MEJOR PORTAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
SAN MARTÍN REVISTAANFIBIA.COM REVISTAANFIBIA.COM MEJOR REVISTA DIGITAL
SAN MARTÍN VARIOS MEDIOS VIVIANA NELLI CONDUCCIÓN EN RADIO Y TV
SAN NICOLÁS DEPORTESHOY.COM.AR EZEQUIEL RUIZ MEMLER LABOR EN COBERTURA DEPORTIVA LOCAL
SANTA TERESITA CANAL 2 JUAN ANTONIO MÁRQUEZ LABOR EN DIFUSIÓN DE LA MÚSICA NACIONAL
TANDIL ECO TV ENFOQUE DE NEGOCIOS MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS ECONÓMICO
TRENQUE LAUQUEN DEPORTELAUQUEN.COM.AR DEPORTELAUQUEN.COM.AR MEJOR COBERTURA DEPORTIVA LOCAL
TRES ARROYOS VARIOS MEDIOS MILENA MARCOVECCHIO LABOR EN RADIO Y TV
VEDIA LA NUEVA VOZ LA NUEVA VOZ MEJOR COBERTURA INFORMATIVA REGIONAL
VERÓNICA REGIONAL COSTERO REGIONAL COSTERO MEJOR INSERCIÓN COMUNITARIA
VICENTE LÓPEZ SYNCHRO FM 96.1 PATRICIA LAFRATTI LABOR PERIODÍSTICA EN DEFENSA DEL MEDIA AMBIENTE
ZÁRATE LA VOZ DE ZÁRATE LA VOZ DE ZÁRATE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL PERIODISMO BONAERENSE

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