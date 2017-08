Premios “CADUCEO 2017”

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA) da a conocer el listado de los premiados de la XXVI Edición del Premio Caduceo, galardón que entrega desde 1992. Los 44 elegidos que se destacan por su labor y trayectoria serán premiados en diferentes categorías según se trate de producciones radiales, gráficas, televisivas o sitios web. La ceremonia se realizará en el salón auditorio de la Sede Provincial del Consejo en la ciudad de La Plata. La cita es el día jueves 7 de septiembre. Más información en cpbapremiocaduceo.com.ar. LOCALIDAD MEDIO PREMIADO RUBRO AZUL UNIVERSAL FM 106.1 RUBEN MONTAÑO TRAYECTORIA EN RADIO BAHÍA BLANCA POLÍGONO INDUSTRIAL POLÍGONO INDUSTRIAL MEJOR PUBLICACIÓN DE TEMAS ECONÓMICOS BAHÍA BLANCA CANAL 9 MIL METROS MEJOR PROGRAMA DE ENTREVISTAS BALCARCE EL DIARIO EL DIARIO MEJOR COBERTURA LOCAL BERAZATEGUI RADIO DEL ESTE FM 99.3 DESTINO MALVINAS ESPECIAL A 35 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS BERISSO BERISSONOTICIAS.COM.AR BERISSONOTICIAS.COM.AR MEJOR PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES BOLIVAR RADIO 10 FM 106.1 OSCAR “GRINGO” CARDOSO TRAYECTORIA EN LA DIFUSION DE LA CULTURA NATIVA CAÑUELAS VARIOS MEDIOS ANITA PFANNKUCHE MEJOR COLUMNISTA DE TEMAS HISTÓRICOS CAPITÁN SARMIENTO SARMIENTODIARIO.COM.AR TOMY BERNECHE LABOR EN PERIODISMO LOCAL CARHUÉ RADIO CARHUÉ FM 98.3 DE NOSOTROS PARA USTED MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL EN FM CARLOS TEJEDOR CANAL 9 – EN FOCO TV CANAL 9 – EN FOCO TV LABOR EN PERIODISMO COMUNITARIO CHACABUCO QUEPENSASCHACABUCO.COM QUEPENSASCHACABUCO.COM MEJOR SITIO DE NOTICIAS LOCALES CHASCOMÚS RADIO CHASCOMÚS FM 90.9 ANA BELÉN PASSERINI LABOR EN PERIODISMO RADIAL CHIVILCOY AM 1410 MAÑANAS PICANTES MEJOR PROGRAMA PERIODÍSTICO LOCAL HENDERSON COLOR FM 96.7 POR UN MUNDO MEJOR LABOR EN RADIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD JUNÍN JUNIN24.COM JUNIN24.COM.AR LABOR EN DIFUSION DE TEMAS LOCALES LA PLATA RADIO PROVINCIA AM 1270 RADIO PROVINCIA AM 1270 80 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA RADIODIFUSIÓN BONAERENSE LA PLATA SOMOS LA PLATA EN CLAVE DOCUMENTAL MEJOR PROGRAMA DOCUMENTAL LANÚS TELECREATIVA TELECREATIVA NOTICIAS MEJOR NOTICIERO REGIONAL LOMAS DE ZAMORA LOMAS Y SU GENTE LOMAS Y SU GENTE LABOR COMUNITARIA EN EL GRAN BUENOS AIRES MAIPÚ SEMANA MAIPUENSE SEMANA MAIPUENSE MEJOR SEMANARIO LOCAL MAR DEL PLATA PICKANDROLL.COM.AR PICKANDROLL.COM.AR MEJOR COBERTURA DEPORTIVA MULTIMEDIA MAR DEL PLATA RADIO RESIDENCIAS FM 96.5 PABLO VASCO LABOR EN RADIO MARCOS PAZ TV PÚBLICA MERCEDES BEDINI LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA MORÓN CONTADORESENRED.COM CONTADORESENRED.COM MEJOR SITIO DE TEMAS TÉCNICO PROFESIONALES NECOCHEA ECOS DIARIOS ADRIÁN STOLARCZUK LABOR EN PERIODISMO DEPORTIVO 9 DE JULIO CADENANUEVE.COM CADENANUEVE.COM MEJOR PORTAL DE NOTICIAS OLAVARRÍA PUESTA A PUNTO PUESTA A PUNTO MEJOR INFORMACIÓN DE AUTOMOVILISMO PATAGONES DE LA COSTA FM 99.9 DE LA COSTA FM 99.9 25 AÑOS EN LA RADIODIFUSIÓN BONAERENSE PERGAMINO SOMOS PERGAMINO SOMOS NOTICIAS MEJOR NOTICIERO LOCAL RAUCH VARIOS MEDIOS DAMIÁN MIGUEL LABOR EN RADIO E INTERNET SALADILLO RADIO SALADILLO FM 90.7 ALFREDO ASTORGANO LABOR EN PERIODISMO AGROPECUARIO SAN ISIDRO BUENAPRAXIS.COM BUENAPRAXIS.COM MEJOR PORTAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD SAN MARTÍN REVISTAANFIBIA.COM REVISTAANFIBIA.COM MEJOR REVISTA DIGITAL SAN MARTÍN VARIOS MEDIOS VIVIANA NELLI CONDUCCIÓN EN RADIO Y TV SAN NICOLÁS DEPORTESHOY.COM.AR EZEQUIEL RUIZ MEMLER LABOR EN COBERTURA DEPORTIVA LOCAL SANTA TERESITA CANAL 2 JUAN ANTONIO MÁRQUEZ LABOR EN DIFUSIÓN DE LA MÚSICA NACIONAL TANDIL ECO TV ENFOQUE DE NEGOCIOS MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS ECONÓMICO TRENQUE LAUQUEN DEPORTELAUQUEN.COM.AR DEPORTELAUQUEN.COM.AR MEJOR COBERTURA DEPORTIVA LOCAL TRES ARROYOS VARIOS MEDIOS MILENA MARCOVECCHIO LABOR EN RADIO Y TV VEDIA LA NUEVA VOZ LA NUEVA VOZ MEJOR COBERTURA INFORMATIVA REGIONAL VERÓNICA REGIONAL COSTERO REGIONAL COSTERO MEJOR INSERCIÓN COMUNITARIA VICENTE LÓPEZ SYNCHRO FM 96.1 PATRICIA LAFRATTI LABOR PERIODÍSTICA EN DEFENSA DEL MEDIA AMBIENTE ZÁRATE LA VOZ DE ZÁRATE LA VOZ DE ZÁRATE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL PERIODISMO BONAERENSE