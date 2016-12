Perfume de mujer (policía)

ENTREVISTA:

La flamante titular de la Comisaría más importante del Partido está dispuesta a recuperar la confianza del ciudadano en su policía. Como planea hacerlo.

(Por Juan Manuel Jara)

Se la nota que contenta. No puede ocultarlo. Desborda de ganas de aprovechar la enorme oportunidad que le llegó a principios de este mes. Hablamos de la Comisario Erica Figueroa, flamante Jefa de la Estación de Policía Comunal. Siempre gentil y dispuesta al diálogo, asegura que “uno trabaja para superarse. Inconscientemente lo espera. Cuando me lo plantearon, sentí una gran emoción y es un desafío personal muy amplio. Feliz de estar donde donde estoy. Claro que las presiones son muchas”.

La designación de Figueroa implica además un hecho histórico: es la primera vez que la comisaría más importante del Partido es comandada por una mujer. Y sobre eso, la Comisario asegura que “hasta no hace mucho, las mujeres no podíamos llegar a Comisario General. O, por ejemplo, el abanderado en la Escuela Juan Vucetich tenía que ser un hombre. Entonces, hoy poder decir que por primera vez acá en 9 de Julio una mujer está a cargo de la comisaría, es un orgullo, no solo para mí sino para todas las mujeres”.

SEMANARIO EXTRA- Y como fue la respuesta de la dotación?

ERICA FIGUEROA- Al principio llamó la atención y tuvo una pequeña repercusión negativa, que fue mínima…pero ellos saben cómo trabajo, como me manejo.

SE- Negativa? Cómo?

EF- Algunos dijeron ¿“una mujer? Nooo”. En la fuerza hay muchos que son antiguos y les cuesta, y también al mismo ciudadano le llama la atención. Pero yo creo que con el tiempo, con el trabajo, más allá del resultado, cuando ven las ganas y el compromiso, como uno conduce y como lleva adelante al personal, se va a notar que con las ganas se puede.

SE- Igual mas allá de los resquemores, llegado el caso, las jinetas pesan, no?

EF-(risas)y…si…a veces si

SE- A veces hay que mostrar los hombros y decir “mira”..

EF- Si, tengo lo mismo que vos arriba de los hombros..(Risas)

SE- O un poco más.

EF- Si claro…pero la verdad ese no es mi caso..Yo digo que las jerarquías son circunstancias de la vida, que hay otras cosas para respetar como la antigüedad del personal o los años de servicios. Yo tengo compañeros que son gente grande, son suboficiales, pero son mayores y yo los respeto más por eso que por la jerarquía. Pero a veces es necesario. Yo creo que también es como uno se planta frente a la situación. Muchos me dicen que estoy equivocada, pero yo creo que con humildad, sencillez y mucho respeto, las cosas se consiguen más que por imposición o por jerarquía. Saben que yo los respaldo. Se sienten respaldados y yo les respondo. Hablando con todo el personal. Y hay muchos que me ha visto nacer dentro de la comisaría y hoy estoy feliz de poder trabajar con ellos.

SE- ¿Donde apunta a centrar el foco de su atención?

EF- La prioridad es acercarnos al ciudadano. Soy una convencida de que nos alejamos en parte por culpa nuestra y en parte también de la sociedad, sin hacer un debate de eso ahora. Creo que se rompió ese lazo entre la sociedad y la policía. Necesitamos que vuelvan a confiar en nosotros, que estén seguros que si llaman al patrullero van a tener una respuesta adecuada, que vean al personal en la calle, que sientan que puedan transitar libremente y que nosotros vamos a estar para cuidarlos. Sé que nos es fácil, es una tarea muy difícil, pero lo ideal es que 9 de Julio sienta que hay una policía con ganas de trabajar. Ahí partimos de una base que, ante un llamado, el personal vaya y la gente sea amable. Los últimos llamados hemos tenido como respuesta muchas agresiones, enojos, reproches, y creo que de a poquito vamos a tener que ir trabajándolo. Y a nivel interno, que el personal se sienta cómodo para responder con lo máximo.

SE- ¿Hoy 9 de Julio tiene la cantidad de policías que necesita?

EF- Nunca es suficiente, cuanto más gente venga, mejor. Luego del operativo Sol se incorporaran varios efectivos. Así que vamos a estar preparados para recibirlos y enseñarles para que salgan a la calle.

Tratando que los móviles estén en cuadrículas, tenemos las motos en la zona céntrica, las “parejitas” de agentes recorriendo las zonas comerciales, y nosotros también que vamos a estar ahí con José (Vazquez, el jefe de Policía de 9 de Julio) creo que se va a volver a restablecer esa relación que alguna vez hubo.

MUJER POLICIA

La llegada de la Comisario Erica Figueroa a la Estación de Policía Comunal estuvo muy ligada al desempeño que tuvo al frente de la Comisaría de la Mujer. Una experiencia en la cual “ deje mi corazón. Lo hicimos con mucho sacrificio. Necesidades hay muchísimas, aún así el trabajo es muy bueno (Nota: Hoy la Comisaría de la Mujer está a cargo de Inspectora Estefania Segovia, quien fuera la segunda de Figueroa), pero son dos trabajos totalmente diferentes. En la de la Mujer el trabajo es contención, apoyo y acompañamiento, donde el personal policial no se ve tanto con el uniforme y postura sino como persona y otras cosas más que implementamos para que la víctima se sienta cómoda en el lugar. Y acá, en la Estación, es todo lo contrario. Acá hacemos prevención. Los delitos que entran a la Comisaria de la Mujer no son prevenibles, lamentablemente”.

PREVENCION Y CONFIANZA

Prevención es la palabra clave. Y lo que más se necesita hoy en día. Consultada sobre el mapa del delito de 9 de Julio, Figueroa explicó que “veníamos complicados, ahora estamos bajando. Pero hasta que no termine el mes no te puedo dar datos exactos. Por suerte tuvimos un 24 de Diciembre muy tranquilo…trato de no decir esa palabra para que no se nos quemen los papeles (risas)…y el 31 ahí vamos a estar, poniéndole el pecho a la situación. Hay varias fiestas con operativos organizados. Así que a trabajar con todo”. Hoy ante una urgencia, el ciudadano cuenta con el 911, donde uno llama y queda la grabación, y si se corta te llaman, y enseguida un móvil se acerca. Y también el 422010 que el teléfono de la Guardia de la Comisaría que siempre está en servicio.

EF-A medida de receta “casera” a los vecinos les digo que si se van a ausentar de sus hogares le avisen al vecino de mayor confianza. Y si este vecino tampoco va a estar, entonces que se acerquen a la Comisaría y avisen que en tal dirección uno o dos vecinos no van a estar así el móvil sabe por dónde pasar más, donde prestar más atención o reforzar el lugar. Varios lo han hecho, se acercaron dejaron sus teléfonos para que, ante una eventualidad, estemos en contacto directo con los propietarios.

SE- Eso es bueno. Ahí es donde hay que trabajar para que el vecino recupere la confianza en la policía.

EF- Exacto, no va a ser fácil pero vamos a poner todo para que el ciudadano de 9 de julio vuelva a confiar en la policía. No digo que dejó de confiar por gestiones anteriores, somos todos culpables de esta situación.

Hoy hay una preocupación grande en la Jefe de la Comisaría por brindar un mejor servicio al ciudadano. Y para ello hay un plan de acción desplegado por toda la ciudad. Así lo explica Figueroa: “La zona céntrica esta reforzada por presencia de agentes con chalecos, caminando por los comercios y en horario de bancos, lo cual es fundamental por un par de hechos que han ocurrido, pero creo que toda la ciudad tiene que estar vigilada o controlada con la misma prevención, sin distinción de barrios. Quiero organizar todo para ser más efectivos. Hoy tenemos 4 cuadriculas, queremos más. Queremos más móviles, pero organizar esto nos va a llevar un tiempo. Estamos tratando de refaccionar todo lo que podemos con la ayuda del Municipio pero es algo que no se va a poder solucionar en la inmediatez.

Contamos con el apoyo del grupo GAD. Ayer hubo un llamado y acudimos el GAD, Patrulla Rural y nosotros, cosa que demuestra que estamos todos con el mismo objetivo y predisposición”.

SE- Equipamiento, móviles, ¿tiene lo necesario?

EF- Mas tenemos más queremos. Hay charlas con el Intendente, nos da todo el apoyo posible. Pero por ahora tratamos de reacondicionar lo que tenemos para aprovechar al máximo todos los recursos.

SE-¿Cómo afrontan el tema de las fiestas, las habilitadas o no, que convocan mucha gente?

EF- Por suerte ahora está habilitado el autódromo lo cual hace que tengamos a los chicos ahí. Y nosotros desplegamos un operativo. El 24 funcionó, se largó a llover y terminó antes de tiempo. Tenemos preparado un operativo con doble de personal para el 31, con efectivos nuestros, del GAD y de otros destacamentos, y un móvil haciendo el “lancheo”.

SE- ¿Que es el lancheo?

EF- Así le decimos a un móvil que recorre, en este caso, la Agustín Álvarez de punta a punta para controlar y evitar accidentes, cuidar a la gente que va caminando. Además de móviles apostados en diferentes puntos y personal de a pie.

Un cierto gesto mezcla de deseo y ruego pareció dibujarse en el rostro sonriente de la Comisario Figueroa cuando se le hizo notar que el pronóstico para la noche del 31 daba lluvia, al igual que el pasado 24.

El tema de las picadas, las motos, también estuvo presente en esta charla y la Comisario contó que para los primeros días de enero “vamos a coordinar una serie de operativos con tránsito y otras dependencias para hacer un control estricto de motos, para ver si están en regla, si están en condiciones”. Pero también reconoce mas como madre que como policía que “vamos a ir con todo a ese lugar donde hoy se juntan, van a irse de ahí, pero se van ajuntar a hacer lo mismo en otro sitio. Y así una y otra vez, pero lo que queremos transmitir es que no nos importa la picada en sí, sino la posible consecuencia para ellos. Los Papás también tienen que colaborar, explicándoles. Les hablamos, les decimos que no le sacamos la moto, porque no nos gusta su cara, o el color del vehículo, sino que los estamos cuidando. Si hacemos un esfuerzo en conjunto, el beneficio es para todos nosotros”.

Por último, a manera de cierre, la Comisario Figueroa deja un mensaje claro y directo a la Comunidad que hoy tiene la responsabilidad de cuidar: “Que nos den la oportunidad. Ganas, tenemos muchísimas. No hago promesas pero si les aseguro el compromiso de trabajar todos los días. Que confíen en nosotros y asegurarles que tanto mi jefe como yo ponemos todo lo que esté de nuestra parte para que 9 de Julio esté mejor”.