Pehuajó: cerrarán el basural y abren un complejo ambiental

El nuevo relleno sanitario es una enorme fosa con una lámina cobertora de material plástico que impide que los afluentes estén en contacto con la tierra. Se estima que más de 400 toneladas de residuos serán reciclados.

El cierre definitivo del basural a cielo abierto es sin dudas, la noticia que ha despertado un importante interés en la población. Con un gran trabajo desplegado por las áreas municipales, y con la firme convicción alimentada por la decisión política del intendente Pablo Zurro, el cierre del basural a cielo abierto centra las miradas de la comunidad y se presenta como otra de las obras cumbres de la actual gestión municipal.

El cierre del basural que se mantuvo abierto durante décadas, supone la apertura definitiva del nuevo Complejo Ambiental construido por la gestión municipal que encabeza Pablo Zurro y gestionado por las Direcciones de Medio Ambiente (en la recuperación y tratamiento de residuos), con la participación activa de la Cooperativa de Recicladores Pehua Te Quiero, y Producción, en el proyecto productivo que sitúa en el mismo complejo de calle Namuncurá, a la segunda Unidad Hortícola Modelo Municipal.

El intendente explicó que esta semana comenzarán los trabajos de ordenamiento para el cierre definitivo del basural a cielo abierto. “Este lugar a sido un flagelo para Pehuajó y la apertura del nuevo complejo ambiental es sin dudas, una potente obra en materia ambiental. Nos ha costado mucho esfuerzo y trabajo, pero lo estamos logrando. En la semana comenzamos los trabajos para el cierre definitivo del basural, para finalmente en aproximadamente 30 o 40 días, tengamos en funcionamiento pleno esta enorme planta ambiental con el relleno sanitario en pleno funcionamiento, para beneficio de todos los pehuajenses”.

RELLENO SANITARIO

El nuevo relleno sanitario es una enorme fosa con una lámina cobertora de material plástico que impide que los afluentes estén en contacto con la tierra. El objetivo es que los residuos que antes se arrojaban al basural a cielo abierto, produciendo contaminación de suelo, queden compactados en el nuevo relleno sanitario. Además, la compactación de los residuos, evitará la voladura de bolsas y plásticos, completando un trabajo innovador libre de contaminación.

ATRASO

Zurro destacó que el proyecto tuvo trabas que incidieron atrasando la inauguración del mismo, y no quiso mencionar a las personas que obraron en detrimento pero aclaró: “Es de público conocimiento, tuvimos trabas vinculadas al desfinanciamiento de la obra, ya lo expliqué antes en reiteradas oportunidades, y no quiero volver con lo mismo, porque estos son días muy importantes, ya que con mucho trabajo, vamos a terminar con la contaminación que durante décadas produjo el basural. Un dirigente del PRO, estuvo litigando, quizá pensando que tenía razón, razón por la que fuimos a primera instancia a Trenque Lauquen, y se lo ganamos en la cámara de San Isidro. Esto atrasó el trabajo, pero lo que no logró es parar el trabajo, y la voluntad de terminar con este flagelo. Desde lo personal, y como pehuajense, pensar en que estamos muy cerca de terminar con el basural e iniciar con este proyecto en su plenitud, me emociona. Es una noticia muy importante y forma parte de la impronta del proyecto político que desplegamos en Pehuajó, con un firme objetivo, mejorar la vida de la gente”.

“No es más limpio quién más limpia, sino quién menos ensucia”. con esta frase, el intendente pidió a toda la comunidad, que colabore con la limpieza. “Seguimos encontrando descartes de basura en las afueras de la ciudad. No quiero referenciar a nadie, pero estamos labrando las multas pertinentes. Arrojar basura en espacios públicos está penado por ordenanza municipal, y ya tenemos identificado a los infractores” destacó Zurro.

CRECIMIENTO PROGRESIVO Y SUSTENTABLE DEL PROYECTO

Hace algunos años, la municipalidad de Pehuajó comenzó a instrumentar un sistema de recolección de residuos reciclables en la ciudad cabecera y en las localidades del partido, que ha generado grandes beneficios a la población.

En principio se buscaba concientizar sobre la importancia del separado en origen de los residuos que por su composición y utilidad, deben tener un tratamiento diferente. Esto se logró a través de campañas de difusión, charlas en establecimientos educativos y distribución de folletería entre otras acciones que continúan en la actualidad.

A través de los años, y con la decisión firme de continuar con una política saludable en el tiempo, de la que se pueden destacar beneficios considerables a futuro, comenzó a construirse el C.I.R.S.U, o mejor conocido como Centro Integral de Residuos Sólidos Urbanos, donde se establece el tratamiento y se clasifican los residuos según su utilidad o disposición final.

Otro de los eventos importantes de este proyecto es la preparación para la venta y reinsercción de los materiales reciclables que los vecinos separan en casa. recuperando ya, más de 400 toneladas de reciclables que no solo dejan de ser depositados en un basural, contaminando el suelo, sino que son re-insertados al circuito de utilidad, volviendo a los hogares en envoltorios de nuevos productos.

(Cuarto Politico)