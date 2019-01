Opinión: El Emperador Mauricio I de Argentina

(Por Lic. Juan Pablo Parise – Concejal Unidad Ciudadana)

Tras sus largas vacaciones, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el Emperador Mauricio I de Argentina, anuncio que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia aprobara la incitaba PRO de “Extinción de Dominio” para quitarles los bienes a imputados por delitos sin necesidad de condena penal, excluyendo así al Congreso de la Nación Argentina a la sanción de un ley.

Luego de haberse tomado 23 días de vacaciones, que acumulado hacen a 120 días, el Emperador Mauricio I de Argentina volvió a la Casa Rosada para hacer su primer anuncio de gestión del año 2019 con una clara intencionalidad electoral, desviar la discusión de la economía para debatir la legalidad de este DNU. Entonces, quienes polemicen sobre este tema y denuncien su inconstitucionalidad, son cómplices de los delincuentes y la corrupción. Estrategia electoral de cambiemos en estas próximas elecciones.

Dicho proyecto que se viene discutiendo desde el año 2016 en el Congreso de la Nación con profundas polémicas por su falta de legitimidad hasta dentro del propio Cambiemos, como el Senador Federico Pinedo: “creo que ante el crimen organizado que es novedoso y complejo, tiene que haber un instrumento que le quite el dinero y la posibilidad de seguir cometiendo delitos. Pero hay un consenso de que el texto de Diputados es un mal proyecto”, ha encontrado poco apoyo parlamentario para ser aprobado durante los años 2016-17-18, por ir en contra de las garantías constitucionales, del debido proceso, de la presunción de inocencia, etc. Dicho proyecto permitía (antes de las modificaciones del Senado) que se les saquen todos los bienes a las personas acusadas sin tener una sentencia firme.

Al no encontrar el consenso necesario para que el Congreso convierta el proyecto en Ley, el Emperador Mauricio I firmo dicho DNU, sin importarle el principio fundamental de nuestra forma de Estado “Republicana”, violando claramente nuestra Constitución Nacional en su Art 99 donde: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos […]” y modificando retroactivamente el procedimiento penal.

Un decreto similar, por no decir: igual, fue el sancionado el 21 de Octubre de 1977 por la dictadura cívico-militar (Decreto 3245/77) que comandó Jorge Rafael Videla creando, la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA) cuyo objetivo era investigar supuestos hechos de corrupción del gobierno peronista (1973-1976). En aquella oportunidad se confiscaron bienes sin condena previa y, años después, ya en Democracia, el Estado tuvo que pagar una multimillonaria suma en indemnizaciones.

Es clara la intencionalidad y el esfuerzo que viene haciendo el Gobierno de Cambiemos desde hace varios meses por tratar de copar la agenda mediática con un aluvión de varios asuntos con el fin de desviar la verdadera discusión, que es La Económica

Se habló hasta por las orejas del frustrado superclásico, de la presencia de la hinchada visitante, del Micro de Boca por la avenida Monroe, de la ley de barras bravas, de los festejos del G20, las selfies y lágrimas de Macri con los presidentes, etc.

Luego de que estos temas se agotaran, la agenda volvió a ser ocupada en su totalidad por el debate sobre la consagración de la doctrina Chocobar, la bolsonarización de Bullrich y su polémico decreto de disparar por la espalda sin dar la voz de alto, la compra de las pistolas Taser, la baja de imputabilidad de menores y ahora este nuevo DNU inconstitucional.

Para CAMBIEMOS, no hay ni Necesidad, ni Urgencia para los más de 8.000 evacuados por las inundaciones en el Litoral; para luchar contra el Hantavirus sin Ministerio de Salud; para terminar con la fuga de dólares record en el 2018: US$ 27.230 millones; para frenar la inflación más alta de los últimos 27 años, para revertir la situación de las Pymes, que cierran 25 por día, llevando un acumulado de más de 7.000 mil; para frenar los tarifazos que asfixiaron a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad; para frenar el endeudamiento; para aumentar el empleo; para recomponer la pérdida salarial de los trabajadores; en fin, para cambiar el futuro incierto y oscuro al cual nos han llevado y el cual no tendrá cambios según FMI, que sostuvo que Argentina seguirá en recesión.