Olavarría: Visita del Presidente Macri

El presidente Mauricio Macri arribó al Aeropuerto local en el marco de su tercera visita a Olavarría. En esta ocasión, estuvo acompañado por la Ministra de Desarrollo Social y Salud Carolina Stanley y Fernando de Andreis, secretario General de Presidencia de la Nación. Al arribar a nuestra ciudad fue recibido por el intendente municipal Ezequiel Galli.

El Mandatario recorrió -en primer lugar- las instalaciones del Servicio Municipal Territorial N° 2 y el Jardín Maternal “Mi Casita” que allí funciona. En este espacio dialogó con el personal y los presentes.

Posteriormente visitó la fábrica Mazzeo radicada en el Parque Industrial Olavarría (PIO), que se dedica a la fabricación de equipos e instalaciones electromecánicas industriales.

Luego, la comitiva presidencial acompañada por el Intendente y funcionarios municipales, se trasladó a la planta L’Amali para recorrer la millonaria obra que se encuentra en ejecución para la construcción de una nueva línea de producción de cemento de última generación en su planta de Olavarría.

La cementera invierte una suma total de 350 millones de dólares, que permitirá aumentar en un 40% la capacidad de producción de la compañía, con un volumen de 2,7 millones de toneladas de cemento al año a partir de 2020.

La nueva línea de producción constará de un horno y dos molinos verticales para la molienda de harina y cemento, de última generación, y un sistema completo de ensacado y palletizado.

Del total de inversión, 230 millones de dólares son destinados a la compra de equipamiento producido en el país, obra civil, montaje y otras inversiones locales; mientras que el monto restante será para la compra de equipos importados.

Se hicieron presentes –asimismo- la directora provincial de Minería Carola Patane, el senador provincial Dalton Jáuregui, Concejales, autoridades del Consejo de Administración de Coopelectric, miembros de Cámara Empresaria, Sociedad Rural, Unión Industrial, representantes de entidades locales, como también intendentes de Azul, Alvear y Gral. La Madrid.

Durante la recorrida el presidente Mauricio Macri saludó a trabajadores y directivos de la firma y destacó: “ustedes, al igual que nosotros, se aferraron al timón y mantuvieron el rumbo. Así como ustedes no creyeron que hubiera una receta mágica que nos permitiría pasar las dificultades, nosotros como gobierno también creemos lo mismo: Argentina se ahogó muchas veces, con recetas, atajos que hemos probado a lo largo de estos 50, 60 años, recetas milagrosas, atajos que nos llevaron a frustrarnos. Tenemos que creer en nuestra capacidad y nuestra fuerza colectiva que es lo que estamos haciendo ahora, lo que están haciendo ustedes acá en Loma Negra”. En este sentido, también hizo hincapié en las inversiones efectuadas por la empresa Cerro Negro, al tiempo que agregó que “en esta lenta recuperación, febrero nos ha sorprendido con muy buenos números en materia de producción”.

Macri felicitó la labor tanto de las empresas como de la gestión municipal para la consolidación y el crecimiento de la capacidad productiva de nuestro Partido a nivel local y nacional. “Esto marca que vamos hacia lo que todos necesitamos: un país que vuelva realmente a generar un nivel de actividad que nos permita tener una mayor tranquilidad”.

“Esto no significa que hemos llegado a donde queremos – consideró el Presidente – sino que estamos empezando a salir del pantano, sobre bases sólidas, entendiendo que todo lo que es para siempre cuesta, pero estamos trabajando realmente los problemas de fondo que ha tenido siempre la Argentina, poniendo la verdad sobre la mesa aunque duela, porque esta es la realidad”.

En este sentido, el Primer Mandatario se refirió a las acciones para disminuir los índices de narcotráfico y fundamentalmente el trabajo para mejorar la calidad educativa en el sector público. Luego prosiguió con sus referencias al sector industrial.

“Estoy muy contento con ver cómo avanzan los programas de inversión, ver que ustedes tampoco torcieron el rumbo de este camino que comenzamos a recorrer juntos. Le agradezco a cada uno de ustedes que me pide que no afloje, hoy yo les digo a ustedes que no aflojen. Vengo a dar lo mejor de mí para que todos salgamos adelante”.

Para concluir, el Presidente enfatizó: “no vamos a volver atrás. Gracias por la palabra de aliento, por creer, sigamos trabajando juntos porque estamos en el rumbo correcto”.

Ezequiel Galli: “este es el camino, hay que ir por la educación y la recuperación de la industria”

Por su parte, el intendente Ezequiel Galli destacó la visita del Primer Mandatario y resaltó que “el Presidente está haciendo reuniones de seguimiento en territorio, fuera de Buenos Aires”.

En este marco hizo referencia a la visita a la fábrica Mazzeo: “queríamos que la familia Mazzeo, como PyME, le cuente a Mauricio (Macri) lo que está pasando con Vaca Muerta y cómo ellos pudieron tener una gran actividad en 2018, con una facturación histórica, gracias a lo que está pasando con Vaca Muerta, algo en lo que el Presidente está apostando mucho”.

“Mauricio (Macri) está convencido que éste es el rumbo, porque no hay recetas mágicas. Tenemos que pasar el mal momento: para dejar de sufrir una enfermedad hay que pasar por el dolor. Argentina estaba enferma de corrupción y un montón de cuestiones. Sabemos que mucha gente la está pasando mal, pero también sabemos que hay muchos sectores de la economía que están dando muy buenas noticias, y eso también esta bueno contarlo, como es el caso de los niveles despacho en crecimiento de Loma Negra, donde se ve una lenta recuperación”, subrayó el Intendente y concluyó que “este es el camino, hay que ir por la educación y la recuperación de la industria”.

(Infoséptima)