“Miscelánea”

(por Hugo Merlo)

“De todo como en botica” decía mi abuelo, cuando había un poco de cada cosa. Hoy vamos con algunos pareceres que me siento a escribir y no se cuales son…pero emprendamos, que como el rascarse, solo es cuestión de empezar…y como decía Conrado NaleRoxlo “quiero que la vida me sorprenda”.

Cuando hablamos de desarrollo local,tratamos de pensar en alguna actividad que tenga potencial en el territorio,osea nuestra ciudad, y esta semana tuve una sorpresa: el Teatro. En una misma semana se dieron tres hechos que me llamaron la atención, que paso a relatar. Por un lado un grupo de amigos, en una charla de café, me comentaron la idea de recrear o re-crear el TIN, Teatro Independiente Nuevejuliense, que brillara como institución hace ya muchos años, y es parte de la identidad de nuestra ciudad y de nuestro acerbo cultural. Esto es tan así que a la sola mención del TIN, el interlocutor activa su memoria episódicainconsciente y responde nombrando al “negro Russo” la facha, la farmacia y demáspersonajes…eso en Psicología se llama priming[1]. En fin, una tarea por delante que seguramente será exitosa y sobre todo eficiente. Esta semana hubo una convocatoria a un Seminario de Teatro, en la Biblioteca J.Ingenieros[2], un curso intensivo, convocaba Paulina Tello y ahí fui. Mucha gente, heterogénea, con experiencia, y todos con voluntad de aprender y con objetivos por cumplir. Estuve un rato, ¡3 horas! se me pasaron volando, muy buena onda y mucho para dar. Y por último, se informó en los diarios locales que el 4 de febrero comienza la decimotercera temporada del Taller del Teatro en la Esquina arte y cultura, dirigido por María Belén Bianco, para diferentes edades con o sin experiencia. Como vemos hay de todo, solamente hay que sentarse a ser creativos, innovadores y hacer algo positivo y ver como todo este material se puede transformar en algo productivo, en eso, en mejora para la gente.

Si a esto se le suma la actividad coral y musical, seguramente estamos en presencia de una actividad que puede destacar a nuestra ciudad.

Otro tema, gratificante, ver a la presidente del HCD, María José Gentile, reemplazar al Intendente durante sus vacaciones, solamente dijo: “desde la diferencias aceptables podemos construir una ciudad mejor para todos”… si breve, dos veces bueno.

Para pensar… que pasa si en vez de contribuyentes y recaudador, nos empezamos a tratar de clientes y proveedor, me animo a decir que con el tiempo la relación sería diferente. Las palabras crean realidades, el lenguaje es generativo.

Al rojo el tema de los cheques en la CEyS, uno piensa que la cobertura periodística fue por lo menos pobre, pero lo importante es que actúe la justicia para que se sepa la verdad. Cuando uno vive en una ciudad pequeña y que de alguna manera nos conocemos todos, necesita justicia rápida.

Me pregunto… ¿puede ser que las elecciones estén dando vuelta por Cristina? Siendo leve en el concepto, la principal sospechada de corrupcióncon medio gabinete preso, con el vicepresidente de su gobierno suelto con una tobillera. No se definen las candidaturas esperando que semejante personaje tome uno no sabe quédecisión. Otra: 16 Gobernadores quieren ir por la reelección, a pesar que la constitución provincial se lo prohíbe.

Intendentes justicialistas se reúnen en Santa Teresita, otros por allá y otros en vaya a saber donde, decenas de reuniones por separado para hablar de UNIDAD, la verdad muchachos… ¿no les parece mucha joda?

Mas allá delas ineptitudes, tenemos lo que nos merecemos, alea jactaest.

Lic. Hugo Enrique Merlo GHS

[1]Priming es un concepto utilizado en psicología cognitiva que se refiere a que ciertos estímulos que se dan a un sujeto, influyen en la respuesta que da ese sujeto a estímulos posteriores

[2]José Ingenieros fue un médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo​​ escritor y docente ítaloargentino. Su libro Evolución de las ideas argentinas marcó rumbos en el entendimiento del descarrilamiento histórico de Argentina como nación.