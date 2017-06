Star Wars: 5 lecciones para impulsar tu proyecto.

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

Crea tu propia estrategia para destacar en el medio profesional usando la filosofía de vida de Yoda, Obi-Wan y Han Solo. ¡Que la fuerza te acompañe!

La legendaria saga de Star Wars forma parte importante de la cultura pop y está vigente en muchas de las conversaciones de aficionados que han tomado de ella toda una filosofía de vida.

La primera película se se estrenó en 1977 y la más reciente llegará a las pantallas de todo el mundo en diciembre de 2017.

Su argumento va más allá del entretenimiento y muchos de los personajes pueden ser para cualquier profesional unos verdaderos maestros. Así que aquí presentamos algunas lecciones que te darían Han Solo, Luke Skywalker y el maestro Yoda para ayudarte a impulsar tu proyecto ó carrera, alcanzando el éxito.

Está siempre en modo “Acción”

Luke: Esta bien, lo intentaré…

Yoda: No. Intentar no debes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.

Dicen que “querer es poder”, y también se aplica en desarrollo profesional. Si crees que te estás esforzando mucho para lograr lo que quieres y no lo obtienes, entonces ¡esfuérzate todavía más! Ponete a prueba, derriba tus límites y terminá con las excusas.

No ‘intentes’ mejorar tu Currículum, investigá, dedicate, preguntá y trabajá. No ‘intentes’ prepararte más, encuentra los conocimientos que necesitas para destacar y esfuérzate por adquirirlos.

“La lección consiste en dejar de pensarlo y empezar a hacerlo.”

Pide consejo

¿Luke Skywalker habría podido salvar al universo sin la ayuda de Obi-Wan Kenobi y los consejos de Yoda? ¡Difícilmente! Tener un ‘mentor’ es algo que te ayuda en cualquier etapa de tu vida. No solo los más jóvenes necesitan de consejo, si cuentas con alguien que pueda brindarte ayuda genuina para tomar decisiones, tu carrera se verá beneficiada.

¿Quién puede ser tu mentor? Lo ideal es alguien experimentado, que conozca tu industria y quiera compartir su aprendizaje. Acércate a esas personas en tu empresa, a través de redes sociales o haciendo networking, pídeles consejo y síguelas de cerca.

No le temas al cambio

“El miedo a perder es el camino al Lado Oscuro: Maestro Yoda”

Si una estrategia no te ha funcionado, atrévete a hacer algo diferente. Desarrolla la habilidad de cuestionarte a ti mismo, deja de concentrarte en los factores que no puedes controlar: el desempleo, los reclutadores, tu salario, tu jefe.

Cuando dejas de concentrarte en lo exterior, empiezas a trabajar en ti: tu currículo, tus habilidades, tu imagen, tu forma de expresarte ¡eso sí puedes mejorarlo! Y cuando lo hagas empezarás a obtener resultados.

Aprende del error

“Si me derrotas me volveré más poderoso de lo que jamás te has imaginado” Obi-Wan Kenobi

Todas las personas enfrentan el fracaso alguna vez en la vida, pero solo tienen éxito quienes dejan de verlo como algo negativo y lo transforman en oportunidad. ¿Te quedaste sin empleo? ¿Vas a entrevistas y no consigues trabajo? ¡Deja de lamentarte y actúa!

Aprovecha cada tropiezo para aprender algo nuevo, buscar más opciones y crecer.

Aléjate del ‘lado oscuro’

En tu vida profesional el lado oscuro es ese lugar donde dejás de plantearte metas, de buscar desarrollo y avanzar. En ocasiones es tu ‘zona de confort’, cuando llegas a un momento de estabilidad que te parece cómodo y no quieres abandonar, o cuando dejas de esforzarte más y destacar. Actualmente hacer un ‘buen trabajo’ no es suficiente, se requiere ir más allá de tus propios límites.

Tomate en serio tu crecimiento profesional, pero también disfruta el proceso. Como el protagonista Han Solo, disfrutá cada momento, relajate de vez en cuando y mira cada situación difícil como un extraordinario reto más que superar.

¡Que la fuerza te acompañe al Éxito!