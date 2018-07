Lordén recibirá uno de los premios Napolitan Victory Awards

The Washington Academy of Political Arts and Sciences (W.A.P.A.S.), reconoció a la diputada provincial Alejandra Lordén, con uno de sus premios en la categoría Global Democracy Award.

W.A.P.A.S. realiza cada año The Napolitan Victory Awards, que en esta edición, se entregarán en el mes de agosto en Washington DC. Estos premios, los conceden a los individuos que se destacan en su participación en diversas campañas políticas y, también, a los trabajos específicos que hicieron una gran diferencia para un candidato o una jornada electoral.

En la categoría Global Democracy Award, buscan líderes sobresalientes que luchan en favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos logrando un cambio significativo por el grupo de personas o causa por la cual luchan.

“Gracias a The Washington Academy of Political Arts & Sciences por premiarme en la categoría Global Democracy Award. Realmente es un reconocimiento a todo el trabajo que hacemos día a día en equipo.” expresó la legisladora.