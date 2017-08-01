Informe de la Cámara de comercio local

TAL CUAL COMO ESTABA ANUNCIADO, SE REALIZÓ ANOCHE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 9 DE JULIO, EN LA CUAL SE RENOVARON PARCIALMENTE LOS MIEMBROS QUE LA COMPONEN.
EL NUEVO VICEPRESIDENTE QUE ACOMPAÑARA AL SR. VALINOTI EN EL PRÓXIMO PERIODO SERA EL EMPRESARIO INDUSTRIAL JORGE MEDICA.
LA NUEVA COMISIÓN QUEDO CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
COMISION DIRECTIVA PERÍODO 2017/2019
PRESIDENTE: LUIS A. VALINOTI
VICE- PRESIDENTE: JORGE MEDICA
SECRETARIO : MARIA E MINOTTI
PROSECRETARIO: CARLOS BARUCCO
TESORERO: CARMELO G. GUARAGNA
PROTESORERO: DANIEL RUMI
VOCALES TITULARES:
PRIMERO: LUCAS TORTOLO
SEGUNDO: MALEN ZELAYA
TERCERO: MARIA LINAREZ
CUARTO: RUBEN FERNANDEZ
QUINTO: MARTIN GAETUCCI
VOCALES SUPLENTES:
PRIMERO: OMAR AMATO
SEGUNDO: GERMAN MARCOCCI
TERCERO: DARIO SANTINI
CUARTO: CESAR ORMAECHEA
QUINTO: EZEQUIEL VALENTI
SINDICO TITULAR: JUN C. CALDERARO
SINDICO SUPLENTE: HUGO VILLA