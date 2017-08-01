Publicado 01/08/2017 10:36 / general

Informe de la Cámara de comercio local

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TAL CUAL COMO ESTABA ANUNCIADO, SE REALIZÓ ANOCHE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 9 DE JULIO, EN LA CUAL SE RENOVARON PARCIALMENTE LOS MIEMBROS QUE LA COMPONEN.

 

EL NUEVO VICEPRESIDENTE QUE ACOMPAÑARA AL SR. VALINOTI EN EL PRÓXIMO PERIODO SERA EL EMPRESARIO INDUSTRIAL JORGE MEDICA.

 

LA NUEVA COMISIÓN QUEDO CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

 

COMISION DIRECTIVA PERÍODO 2017/2019

 

PRESIDENTE: LUIS A. VALINOTI

VICE- PRESIDENTE: JORGE MEDICA

SECRETARIO : MARIA E MINOTTI

PROSECRETARIO: CARLOS BARUCCO

TESORERO:  CARMELO G. GUARAGNA

PROTESORERO: DANIEL RUMI

 

VOCALES TITULARES:

PRIMERO: LUCAS TORTOLO

SEGUNDO: MALEN ZELAYA

TERCERO: MARIA LINAREZ

CUARTO:   RUBEN FERNANDEZ

QUINTO:    MARTIN GAETUCCI

 

VOCALES SUPLENTES:

PRIMERO:   OMAR AMATO 

SEGUNDO:  GERMAN MARCOCCI                                       

TERCERO:   DARIO SANTINI

CUARTO:   CESAR ORMAECHEA

QUINTO:   EZEQUIEL VALENTI

 

SINDICO TITULAR: JUN  C. CALDERARO 

SINDICO SUPLENTE:  HUGO VILLA                 

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