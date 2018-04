HUMOR: “The Washington Bost”

(Por Máximo Payne / humormaxpayne@gmail.com)

23 de diciembre de 2016. El intendente Mariano Barroso anunció la creación del polo educativo en el edificio ex San Cayetano ubicado en Salta y Libertad. De recorrida por este moderno y renovado lugar, nuestro cronista, al grito de “seguime chango”, ingresó al mencionado centro de estudios de alta complejidad.

Grata fue la sorpresa cuando en una de las primeras aulas se encontró la “Licenciatura en vuelo”, clase que estaba llena de pichones de palomas con las ganas de estudiar que solo la juventud otorga. Cientos, miles de pichoncitos ávidos de conocimientos, esperando recibirse para volar alto, bien alto.

Pasando a la segunda aula, donde se ubica la “Licenciatura en hurgamiento de basura”, cientos de ratitas se quemaban las pestañas estudiando manuales, diagramas de flujo y vencimiento de latas de los super chinos. Una de ellas, temerosa, se acercó a nuestro cronista y le manifestó que “Acá sí que se puede estudiar en paz, gracias a este polo educativo algún día seremos ratas con sabiduría” finalizó la escurridiza ratita mientras volvía al aula ya que la rata rectora andaba dando vueltas por el lugar.

Más adentro de las modernas instalaciones galardonadas con las ISO 9001, se ubica la “Licenciatura en cuca-trap”, donde cientos de adolescentes cucarachitas leían e intercambiaban opiniones acerca de la larga subsistencia de la especie y la teoría del Big Bang comparada con la teoría de la creación por la mano mágica de “Messi” (palabra latina que significa Dios).

Y así, terminando la recorrida, nuestro cronista se retiró del moderno polo educativo con lágrimas en los ojos, parte debido a la emoción que le provocaba la situación y parte debido al polvillo, arena y rollos de pasto seco circulando por el patio de la institución.

Pasando al ámbito político, una verdadera pueblada se llevó a cabo días atrás en la sesión del concejo delirante, donde el concejal Juan Pablo Parise, de Unidad ciudadana, promovió un proyecto para que se bajen las tarifas, otro para que baje la inflación, otro para que baje la pobreza y por último, y no menos importante, presentó un proyecto de resolución en el cual manifiesta que “Desde el ejecutivo municipal, pasando por el ejecutivo provincial y con intervención del ejecutivo nacional, se arbitren las herramientas necesarias para que la selección argentina de fútbol salga campeón en Rusia, otorgando la libertad operativa al presidente de FIFA, Gianni Infantino, y al presidente de Rusia Vladimir Putin, para allanar el camino a la obtención de la copa por parte de nuestro equipo” finaliza el encabezado de este importante proyecto presentado por el edil de unidad ciudadana.

Continuando en el ámbito del H.C.D., esa misma noche de la “pueblada”, pudimos observar a algunos concejales haciéndose selfies con la gente detrás, demostrando que “ellos” estaban con el pueblo. Una actitud que denota el compromiso de esos ediles con su gente, y también denota la inmensa chatura (de los celulares, ya que eran re-finitos).

Allí mismo, en el seno del H.C.D., quedó demostrada la valentía de parte del cuerpo deliberativo, ya que el bloque de CAMBIEMOS, que iba a votar por la negativa el proyecto relacionado al freno del aumento de tarifas, decidieron votar todos por la afirmativa porque según lo manifestado por Paolo Barbieri “Yo me paro de manos (sic) me la banco acá y en el registro civil, e hice lo que tenía que hacer, guiar a este cuerpo de elite a levantar la mano, y en ningún momento me sentí presionado, excepto cuando tuve que ir al baño y no se podía, ahí sí, la presión fue muy grande y casi me hago encima” finalizó Barbieri con una pícara sonrisa mientras se probaba un smoking para su casamiento top.

Pasando al ámbito de la actualidad, días pasados se realizó una reunión de veteranos de guerra. Entre los organizadores estaba el ex concejal Jose Maria Giuliodoro quien, con un emotivo discurso, comenzó a detallar las barbaries de las guerras y como había hecho él mismo en el año nuevo del 2000, para hacer estallar dos chasquiboom al mismo tiempo. El relato fue cruel y estremecedor ya que según sus palabras “Fue algo muy arriesgado, la verdad que en ese momento pensé en mi familia y nada más, pisé los dos chasquiboom al mismo tiempo, por suerte uno no explotó, pero tuve que prender una estrellita multicolor, eso fue lo más sanguinario que pasé esa navidad” afirmaba en el discurso cargado de emociones que brindó Giuliodoro, el ex combatiente.

Para ir finalizando esta columna cargada de ideología política y gorilismo nac & pop, debemos mencionar que días atrás se llevó a cabo un reclamo de algunas personas por viviendas gratis, haciendo notar el exitoso operativo de seguridad del subsecretario Zotti, quien en el momento que la gente se dirigió a la casa del intendente, estaba jugando a la canasta con sus amigos.

Justo o no, desde la redacción del Semanario Extra decidimos llevar adelante también un reclamo, en este caso por una impresora nueva, un toner para HP 1102, un mouse inalámbrico y una Play 4 para los ratos de ocio del staff de periodistas. Rogamos quienes quieran unirse a nuestro reclamo, enviarnos mail para organizarnos y marchar, ya que el que no llora no mama, y el que no afana es un gil.