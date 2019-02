Grobocopatel: “Compré 5 hectáreas en 9 de Julio”

Bernardo Grobocopatel aseguró que: “Por lo que me pedían por 1 lote en Carlos Casares, compré por la mitad 5 lotes en 9 de Julio”

Así se refirió el Presidente de Agropecuario respecto a la compra de 5 hectáreas en nuestra ciudad. “Cuando el proyecto esté terminado dará trabajo a 300 personas y en su mayoría será de Carlos Casares” indicó.

¿Cómo será el nuevo proyecto en la ciudad de 9 de Julio?

Cuando esté terminado ese lugar va a crear unos 300 puestos de trabajo que es muchísimo. Por supuesto que en la construcción también dará mucha mano de obra. Son un poco más de 5 hectáreas, la primer parte serán 3000 metros cuadrados y el proyecto final tendrá unos 18.000 metros cuadrados, casi dos manzanas. Tenemos pensado inaugurar este 2019 la primera parte, será un outlet la gente va a poder parar comer y comprar, tendrán unas 200 marcas para elegir, muchas son sponsors.

¿Qué es lo que te llevó construir esto en 9 de Julio y no en Carlos Casares?

Estuve buscando en Carlos Casares lugares así y los precios que me dieron me parecieron exageradamente caros y lo que me pedían un lote chico en casares pude comprar por la mitad 5 veces más en 9 de Julio. Por supuesto que va a trabajar mucha gente de Carlos Casares ahí pero el motivo principal fue ese.

Hubo algunas versiones que hubo alguna traba política

No, para nada. Nunca voy a tener ningún impedimento político porque nunca pido nada, no me interesa pedir nada. Es un emprendimiento privado. La realidad es que no encontré el lugar ideal y los que habían me pedían cualquier cosa, y 9 de Julio está muy cerca.

(Radio “Centro” de Carlos Casares)