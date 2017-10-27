Publicado 27/10/2017 15:19 / Deportes

FIESTA DEL FÚTBOL 1º EDICIÓN

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Acá están, estas son …

 

 

Desde SAAS deportivo confirmaron las ternas de la FIESTA DEL FUTBOL 1RA EDICION, a llevarse a cabo el viernes 1º de Diciembre a las 21 hs, con transmisión EN VIVO por la frecuencia 7 del canal local.

 

Los ternados son:

 

MEJOR ARQUERO:

 

YAMIL ACIS (SAN MARTIN)

LUIS ROMERO (ATLETICO 9 DE JULIO)

CLAUDIO RAMOS (12 DE OCTUBRE)

 

MEJOR PRIMER MARCADOR CENTRAL:

 

ENZO BRACCO (CLUB A. NAON)

JAVIER RADICIOTTI (AGUSTIN ALVAREZ)

IGNACIO BELLONI (FRENCH)

 

MEJOR MARCADOR DE PUNTA IZQUIERDA:

 

LUCIANO OLIVA (AGUSTIN ALVAREZ)

DIEGO SALAS (ATLETICO 9 DE JULIO)

CARLOS LITERAS (12 DE OCTUBRE)

 

MEJOR MARCADOR DE PUNTA DERECHA:

 

LUCAS MARQUEZ (ATLETICO 9 DE JULIO)

FACUNDO DOUBIK (SAN MARTIN)

TOMAS MACCARONI (CLUB A. QUIROGA)

 

MEJOR VOLANTE CENTRAL:

 

MATIAS BALLEJOS (SAN MARTIN)

MAURICIO PROL (CLUB A. NAON)

JUAN CROSA (AGUSTIN ALVAREZ)

MEJOR SEGUNDO MARCADOR CENTRAL:

 

MARCELINO PROL (CLUB A. NAON)

EMANUEL MIRAGLIA (FRENCH)

IGNACIO PASTOR (ATLETICO 9 DE JULIO)

 

MEJOR SEGUNDO DELANTERO:

 

VLADIMIR ASCANI (ONCE TIGRES)

NICOLAS VASQUEZ (SAN MARTIN)

IGNACIO BOSSIO (AGUSTIN ALVAREZ)

 

MEJOR VOLANTE POR DERECHA:

 

MARIANO UTELLI (12 DE OCTUBRE)

EMILIANO HERNANDEZ (CLUB A. QUIROGA)

MAXIMILIANO SALAZAR (AGUSTIN ALVAREZ)

 

MEJOR CENTRO DELANTERO:

 

PABLO MACCAGNANI (ATLETICO 9 DE JULIO)

LUCAS DEL PAPA (C.S.y D. DUDIGNAC)

EZEQUIEL ARRUBITO (12 DE OCTUBRE)

 

MEJOR CUARTO VOLANTE:

 

MARTIN TEMPESTTI (ATLETICO 9 DE JULIO)

GONZALO CHOY GONZALEZ (AGUSTIN ALVAREZ)

MAXIMILIANO GARCIA CAMPOS (SAN MARTIN)

 

MEJOR VOLANTE POR IZQUIERDA:

 

JAVIER FIGUEROA (ATLETICO 9 DE JULIO)

PAUL TROYANO (12 DE OCTUBRE)

EMILIANO AGUERRIDO (SAN MARTIN)

 

 

FUTBOL REVELACION:

 

FRANCISCO MAZZOLA (CLUB A. NAON)

NICOLAS LONGARINI (12 DE OCTUBRE)

MATIAS PESCIALO (ONCE TIGRES)

 

FUTBOL FEMENINO:

 

PAULA LOPEZ (FRENCH)

ANTONELLA CHAVEZ (ATLETICO PATRICIOS)

ANDREA ANDRIOPULOS (LIBERTAD)

 

FUTBOL INFANTIL:

 

EMANUEL CONDE (ATLETICO 9 DE JULIO)

GASPAR CERDEIRA (FRENCH)

YAMIL RUMI (EL FORTIN)

 

FUTBOL SEÑIORS:

 

HERNAN STEFONI

CARLOS VAUDAGNA

ESTEBAN MUGARZA

 

MEJOR ARBITRO:

 

MARTIN UTELLO

JULIO MARQUEZ

RICARDO TRIPULILLO

 

 

También en el evento, se entregará:

*PREMIO A LA TRAYECTORIA

*PREMIO AL GOLEADOR DEL AÑO

*PREMIO AL JUGADOR DEL AÑO

 

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