FIESTA DEL FÚTBOL 1º EDICIÓN

Desde SAAS deportivo confirmaron las ternas de la FIESTA DEL FUTBOL 1RA EDICION, a llevarse a cabo el viernes 1º de Diciembre a las 21 hs, con transmisión EN VIVO por la frecuencia 7 del canal local.
Los ternados son:
MEJOR ARQUERO:
YAMIL ACIS (SAN MARTIN)
LUIS ROMERO (ATLETICO 9 DE JULIO)
CLAUDIO RAMOS (12 DE OCTUBRE)
MEJOR PRIMER MARCADOR CENTRAL:
ENZO BRACCO (CLUB A. NAON)
JAVIER RADICIOTTI (AGUSTIN ALVAREZ)
IGNACIO BELLONI (FRENCH)
MEJOR MARCADOR DE PUNTA IZQUIERDA:
LUCIANO OLIVA (AGUSTIN ALVAREZ)
DIEGO SALAS (ATLETICO 9 DE JULIO)
CARLOS LITERAS (12 DE OCTUBRE)
MEJOR MARCADOR DE PUNTA DERECHA:
LUCAS MARQUEZ (ATLETICO 9 DE JULIO)
FACUNDO DOUBIK (SAN MARTIN)
TOMAS MACCARONI (CLUB A. QUIROGA)
MEJOR VOLANTE CENTRAL:
MATIAS BALLEJOS (SAN MARTIN)
MAURICIO PROL (CLUB A. NAON)
JUAN CROSA (AGUSTIN ALVAREZ)
MEJOR SEGUNDO MARCADOR CENTRAL:
MARCELINO PROL (CLUB A. NAON)
EMANUEL MIRAGLIA (FRENCH)
IGNACIO PASTOR (ATLETICO 9 DE JULIO)
MEJOR SEGUNDO DELANTERO:
VLADIMIR ASCANI (ONCE TIGRES)
NICOLAS VASQUEZ (SAN MARTIN)
IGNACIO BOSSIO (AGUSTIN ALVAREZ)
MEJOR VOLANTE POR DERECHA:
MARIANO UTELLI (12 DE OCTUBRE)
EMILIANO HERNANDEZ (CLUB A. QUIROGA)
MAXIMILIANO SALAZAR (AGUSTIN ALVAREZ)
MEJOR CENTRO DELANTERO:
PABLO MACCAGNANI (ATLETICO 9 DE JULIO)
LUCAS DEL PAPA (C.S.y D. DUDIGNAC)
EZEQUIEL ARRUBITO (12 DE OCTUBRE)
MEJOR CUARTO VOLANTE:
MARTIN TEMPESTTI (ATLETICO 9 DE JULIO)
GONZALO CHOY GONZALEZ (AGUSTIN ALVAREZ)
MAXIMILIANO GARCIA CAMPOS (SAN MARTIN)
MEJOR VOLANTE POR IZQUIERDA:
JAVIER FIGUEROA (ATLETICO 9 DE JULIO)
PAUL TROYANO (12 DE OCTUBRE)
EMILIANO AGUERRIDO (SAN MARTIN)
FUTBOL REVELACION:
FRANCISCO MAZZOLA (CLUB A. NAON)
NICOLAS LONGARINI (12 DE OCTUBRE)
MATIAS PESCIALO (ONCE TIGRES)
FUTBOL FEMENINO:
PAULA LOPEZ (FRENCH)
ANTONELLA CHAVEZ (ATLETICO PATRICIOS)
ANDREA ANDRIOPULOS (LIBERTAD)
FUTBOL INFANTIL:
EMANUEL CONDE (ATLETICO 9 DE JULIO)
GASPAR CERDEIRA (FRENCH)
YAMIL RUMI (EL FORTIN)
FUTBOL SEÑIORS:
HERNAN STEFONI
CARLOS VAUDAGNA
ESTEBAN MUGARZA
MEJOR ARBITRO:
MARTIN UTELLO
JULIO MARQUEZ
RICARDO TRIPULILLO
También en el evento, se entregará:
*PREMIO A LA TRAYECTORIA
*PREMIO AL GOLEADOR DEL AÑO
*PREMIO AL JUGADOR DEL AÑO