Publicado 17/11/2017 15:17 / general

F.U.N.

Compartir el post "F.U.N."

Nuevas autoridades.

 

 

La Fundación Universitaria de 9 de Julio, eligió nuevas autoridades en la Asamblea General Ordinaria realizada el 20 de Octubre de 2017.

 

AUTORIDADES DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE 9 DE JULIO

PERÍODO AÑOS 2017-2019

 

PRESIDENTE: OSCAR BERNARDO ORMAECHEA

VICEPRESIDENTE: JUAN  CARLOS CARRERO

SECRETARIA: LUZ PICARDO

PROSECRETARIA: LILIAN GEREZ DE SARNICOLA

TESORERO: GUILLERMO ARIEL ROCCA

PROTESORERO: OMAR AMATO

VOCALES TITULARES:

GUSTAVO DARÍO SANTINI

SILVIA CALLEGARO DE GUARDE

LUIS SECRETO

GABRIEL CASTIGLIONI

LUIS ANDRIOPULOS

HILDA BAZZETA DE YACONIS

VOCALES SUPLENTES:

GRACIELA FINAMORE DE BRACALENTE

SANTIAGO PEDRO FALCO

MARIA CRISTINA HAEDO

ESTELA MANFREDI

NOEMI TINETTI

SINDICO: Contador Público Nacional: ALEJANDRO BLAS BAI

 

 

 

 

Compartir el post "F.U.N."