La Fundación Universitaria de 9 de Julio, eligió nuevas autoridades en la Asamblea General Ordinaria realizada el 20 de Octubre de 2017.
AUTORIDADES DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE 9 DE JULIO
PERÍODO AÑOS 2017-2019
PRESIDENTE: OSCAR BERNARDO ORMAECHEA
VICEPRESIDENTE: JUAN CARLOS CARRERO
SECRETARIA: LUZ PICARDO
PROSECRETARIA: LILIAN GEREZ DE SARNICOLA
TESORERO: GUILLERMO ARIEL ROCCA
PROTESORERO: OMAR AMATO
VOCALES TITULARES:
GUSTAVO DARÍO SANTINI
SILVIA CALLEGARO DE GUARDE
LUIS SECRETO
GABRIEL CASTIGLIONI
LUIS ANDRIOPULOS
HILDA BAZZETA DE YACONIS
VOCALES SUPLENTES:
GRACIELA FINAMORE DE BRACALENTE
SANTIAGO PEDRO FALCO
MARIA CRISTINA HAEDO
ESTELA MANFREDI
NOEMI TINETTI
SINDICO: Contador Público Nacional: ALEJANDRO BLAS BAI