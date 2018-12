Elecciones 2019: Tener un buen nombre

(por Hugo Merlo)

El año que va comenzar será un año electoral, y hemos reiterado la importancia de escuchar las propuestas en el momento de elegir, perohoy se me ocurre interrogarme… ¿Es importante el nombre del candidato?

Noche pasadacenaba con amigos en un comedero local y noté en la mesa contigua una escena familiar que todos los que tenemos hijos hemos vivido.Una madre y una abuela que pedían, diríaque imploraban al niño que comiera suspapas fritas ¡Amadorcomé! escuché y mascullè ¡QUE BUEN NOMBRE! Y me dije para mis adentros, si es como dicen que el nombre condiciona la persona y habla de su personalidad ¡Buena Vida Amador!

Con esa idea en la cabeza…

El año que comienza hay elecciones. Aún no se conocen los nombres de los candidatospero hay algunos atisbos, sea por lo que manifestaron en los medios o por presunción, uno ve quienes que se perfilan. En algún portal de noticias local se pueden ver varios posiblesaspirantes, compitiendo en una encuesta, curiosamente el que más votos tiene es OTROS, para pensarlo, aun teniendo en cuenta el tiempo que falta para las elecciones y las dificultades estadísticas del método.

Es importante el nombre del candidato porque además del actual intendente, y un ex que no figura en la lista pero ha manifestado su voluntad de presentarse, ninguno puede mostrar gestión, no hago juicio de valor, digo NO gestionaron. Entonces cual será el criterio de selección y aquí me tomo el atrevimiento de suponer que el nombre del candidato tiene un valor intrínseco a la hora de votar.

Algunos nombres tienen historia, otros raigambre familiar, otros pueden mostrar hechos, otros no, también puede ser un nombre que genere confianza, otros porque no y así lo que buscamos es un nombre, “y chau picho” decía un antiguo Intendente de 9 de Julio, Adolfo se llamaba, nombre difícil si los hay…

La UCR, según manifestación del DiputadoSilvestre, son todos amigos, fíjese y razone conmigo, lo que dice es porque algo se ha modificado dela anterior situación… y ud, ¿cree que de repente se pueden haber hecho amigos? Aparte ¿a quién le interesa trabajar con amigos? Uno aspira a cambiar ideas, pensar, innovar, y no necesariamente con amigos, basta escuchar al otro. Lo que dice es que van tratar de no discutir en público y ¡está bien! Hace falta un nombre.

El nombre del futuro candidato en el Partido del gobierno tampoco se conoce, en el caso que el actual intendente, como se comenta, desista de la reelección ¡Falta un nombre!

Un nombre que sea percibido por la gente, que sea sospechado de coherencia, entre lo que piensa, dice y hace, eso es lo que hace un nombre, entre otras cosas. Pero no solamente eso, también un nombre que sea igualmente valorado en las localidades del interior del partido, en los barrios que se han dado en llamar “ciudad nueva” enuna confusión que en algún momento alguien tiene que terminar y por supuesto, un nombre quecautive, que seduzca a los de la “ciudad”. Antes se sabía quién era el sucesor, porque el líder se encargaba de promocionarlo, lo llevaba de la mano. Ahora, en la nueva dinámica de partidos y acuerdos,no es tan fácil saber quién será el sucesor.

Esperemos que los nombresaparezcan, seguramente ahora están “midiendo”, esto es solamente como reacciona la gente ante el nombre del posible candidato, si mide bien ¡albricias! Si no mide bien, algo hay que hacer entonces, es otra cosa.

Lic. Hugo E Merlo