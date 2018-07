Duro cruce entre Bomberos y Cambiemos en Pehuajó

Luego de haber realizado un toque de sirena al declararse en estado de alerta denunciando desfinanciamiento del gobierno nacional hacia el sector, Bomberos Voluntarios de la ciudad de Pehuajó criticaron duramente el accionar de ediles radicales en el Concejo Deliberante local, ya que no acompañaron una iniciativa que se solidarizaba con los rescatistas. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios señalaron que “los concejales de Cambiemos argumentaron con mentiras, desinformaron en la Sesión”.

El conflicto tuvo su punto de partida el pasado miércoles, cuando se originó el debate en ese HCD de un proyecto presentado por el bloque FpV Unidad Ciudadana, en el que se repudiaba el incumplimiento de pagos de los subsidios por parte de Nación. Las concejales del radicalismo e integrantes del bloque Cambiemos, Adriana Pérez y Juliana Sanz rechazaron esta propuesta argumentando que “es mentira que no se están abonando los subsidios, se aumentó hasta un 400%; los cuarteles de las localidades (citaron el caso del pueblo Francisco Madero) no están siendo afectados” y manifestando que en líneas generales los conflictos estaban relacionados a problemas de documentación y de Personería Jurídica de parte de los cuarteles.

Estas expresiones cayeron muy mal en los bomberos pehuajenses, quienes rápidamente salieron a contestar de manera contundente en todos los medios locales: canal de TV, diario y radios. El encargado de recoger el guante y de responder con contundencia fue Leandro Vizcay, Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pehuajó, quien enfatizó: “son declaraciones desacertadas y están desinformando. Dijeron cosas que no corresponden. Es una pena porque necesitamos el apoyo de todos. No es una cuestión política, pero parece que la famosa grieta también llegó a Pehuajó en este sentido. Esto realmente nos preocupa y estamos dolidos con lo que pasó”.

“Los integrantes del bloque Cambiemos tienen todo el derecho a votar en contra, pero no entendemos cuál fue el motivo para negarse al apoyo a Bomberos. Adriana Pérez expresó que los subsidios aumentaron un 400% en los últimos años y eso es mentira. Ni siquiera estamos recibiendo los subsidios, mucho menos los aumentos. En la página de Defensa Civil o el Ministerio de Seguridad, en el anexo 1, figuran todos los subsidios y montos, es información pública, ella puede sacar sus propias cuentas”, arremetió Leandro Vizcay.

Pero el representante de Bomberos fue por más y también quiso desmentir a la concejal Juliana Sanz: “dijo que habló con el presidente de Bomberos de Francisco Madero, quien le dijo que no estaban teniendo esta problemática. Esto también es mentira, ya que todos los cuarteles del país están con esta problemática. No es para algunos solamente”.

“Les voy a decir a estas concejales que pasen por el cuartel, que les informo queda en calle Landa Nº 445, porque por ahí no lo saben, y vengan para ver si tenemos toda la documentación al día, algo que puede ser consultado por cualquier vecino, porque la institución es de toda la comunidad. Tenemos todos los certificados y balances. Están desinformando. Si quieren defender al partido al que pertenecen que no lo hagan mintiendo. La realidad es que están invadiendo a todas las instituciones y ahora nos tocó a nosotros. Es una lástima que suceda esto en la política con Bomberos. Esto afecta a todos”, remató el Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pehuajó.

Puntualmente los bomberos pehuajenses también denuncian desfinanciamiento a los Bomberos Voluntarios de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires. Es una protesta que tuvo correlato en todo el país, afirmando que el gobierno nacional les adeuda alrededor de 800 millones de pesos en concepto de subsidios, lo que aseguran que genera importantes complicaciones para el funcionamiento de los cuarteles, así como la compra de equipamiento y la capacitación de los servidores públicos.

“Por un lado, tenemos una deuda de más de 147 millones de pesos que fueron recaudados por sobre lo presupuestado para 2017 y todavía no fue pagada. Generalmente lo cobrábamos entre enero y febrero, que nos permitía llegar hasta junio, pero este año no pasó. Por otra parte, sacaron de nuestra partida presupuestaria más de 637 millones, algo que no es posible por ley”, resaltó públicamente el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, quien sentenció: “los fondos provienen de la ley nacional de bomberos y tienen afectación específica. Es decir que no son gasto público, sino que provienen de una cuenta de recaudación y no se les puede dar otro destino”.