Destinos: Tailandia

Un paseo por la gastronomía

Los tailandeses comen mucho, un hecho muy indicativo de esto es que en Tailandia no se saluda diciendo ¿cómo estás?, sino con un ¿ya comiste?

Por la calle hay puestos de todo tipo de comida y hay que decir que, en general, la comida es muy rica.

Básicamente, la cocina tailandesa consiste en carne, verduras, hierbas servidas sobre arroz o bien sopas con fideos o sin ellos. De esta combinación se derivan multitud de tipos de platos. Algunos ingredientes comunes utilizados en la cocina tailandesa incluyen el ajo, pimientos, hierba de limón y salsa de pescado.

La gastronomía de Tailandia combina cinco sabores fundamentales: dulce, picante, agrio, amargo y salado. Se mezclan y crean mezclas exóticas para el paladar. Lo picante, para un occidental pica y mucho!

El ingrediente principal en la cocina tailandesa es el arroz, que puede ser ingrediente a modo de sopa, frito o simplemente cocido blanco. En la gastronomía tailandesa la relación con el arroz es tal, que en tailandés comer se dice “KinKhaw”, que significa literalmente comer arroz.

La variedad de arroz en Tailandia se llama Jasmine Rice. Normalmente las comidas se acompañan de un bol de kwao (arroz cocido), sobre el que se sirve el resto de platos. En el Norte es más utilizado el kwaoniao (arroz pegajoso). El kwaoniao se hace una bola y se come con los dedos, majándolo en salsa como si fuera pan.

Entre los condimentos se encuentra el curry verde y el curry rojo tailandés formulado con cilantro y pimientos verdes, semillas de cilantro, salsa de soya y Nampla.

Los tailandeses adoran las hierbas y no hay restaurante tailandés sin tener en cada mesa las cuatro básicas. Estos 4 condimentos tailandeses básicoS son azúcar, NamPia (sal de pescado), Prik Pon (pimienta crujiente de chile) y un vinagre agridulce con pimienta. No existe una forma correcta de aderezar la comida sino que cada uno le echa la cantidad de cada condimento que quiera o no le echa ninguno. Estos 4 condimentos representan los 4 sabores básicos.

Los noodles son también un componente básico de la gastronomía tailandesa. Los platos más populares con noodles son el Pad Thai, los Pat Sii-Yew, noodles gordos en salsa de soja y Pat Kii Mao, un plato picante de noodles gruesos con verduras. La sopa de noodles (KhueiThiaw) también es muy popular y se toma en cualquier momento del día.

Muchos platos también se sofríen o se fríen a muy alta temperatura y para ello se utiliza el “Wok”, que es una sartén profunda. El aceite típico de aquí es el aceite de soja pero debido a su alto precio comparado con el aceite de palma, es este último el más utilizado a día de hoy en los puestos callejeros. También se añade casi siempre a estos sofritos o bien sasla de ostras (“NammanJoy”) o salsa de pescado (“NamPhrik”)

Los mercados son un atractivo imperdible en un viaje a cualquier ciudad del Sudeste asiático, pero si el mercado es de frutas la experiencia aún más enriquecedora en especial para los sentidos, sus aromas, colores, las distintas formas y su sabor tan particular. Es una de las visitas que más llama la atención de los viajeros.

En Tailandia se cultivan muchísimas variedades de frutas tropicales que raramente se ven fuera del Sudeste Asiático.

Con el clima de Tailandia, calor y humedad la mayor parte del año, resulta de muy buena idea comer una fruta y para conocer más este destino lo idea es que sea exótica pero también se encuentran piñas, bananas, papaya, mangos, sandías, melones, cocos, pomelos y frutillas.

