Desarrollo local

¿Porque es necesario pensarlo?

Hace unos días, se publicó una nota del ex concejal Horacio Delgado, en la misma hacía mención, a que el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Valinotti, habíamanifestado que la situación de las pymes no era buena por varios motivos, pero básicamente por la situación económica del país.En eso están de acuerdo los dos

PeroValinottiademás refiere el problemaen algunas cuestiones locales, concretamente a un fenómeno reciente, como es la instalación de súpermercados chinos y otros negociosde origen extranjero. El Ex Concejal Delgado insiste que es una liviandad esa consideración, y traslada la responsabilidad al gobierno municipal, que no hace cumplir las ordenanzas. Y seguramente con matices los dos tienen razón.

¿Pero, cual es la diferencia? Desde el punto de vista dela Cámara de Comercio, obliga a buscar soluciones en nuestra ciudad, NOSOTROS localmente.Después seremos capaces o no, pero nos obliga como sociedad a tener que preocuparnos. El reconocimiento de lo local, no significa una coincidencia de opiniones, más bien se trata de una diversidad de enfoques y, porqué no, de tensiones entre algunos de ellos. Aún así configuran un espacio dónde impulsar nuevas visiones y estrategias.

Veamos, Delgado, dice –Esta situación no mejorará con declaraciones poco claras o confusas, lo que se debería decir es que hasta tanto no se cambie el “modelo económico” aplicado, no mejorarán las perspectivas de las Pymes (comercios de ropa, de electrodomésticos, muebles, ferreterías, mercados, almacenes, peluquerías, quioscos, lavaderos… ¿por lo tanto esperemos? Más aún, insiste en que lo que pasa y lo que va a pasar, pero ni una palabra de que podrían hacer desdeel HCD y me pregunto, ¿si el actual presidente fuera reelegido?¿Esperamos cuatro años más? y me interrogo, ¿Cuál es el candidato que seguro soluciona los problemas de las Pymes de 9 de Julio?

Esto no trata de ser una crítica al ex concejal Delgado, si no, un llamado de atención a que el Desarrollo Local es un proceso orientado, que tiene su base en la voluntad y organización social local, para la puesta en marcha de políticas y diseño de planes estratégicos, en un esfuerzo de largo plazo,donde se busca por sobre todas las cosas fomentar las potencialidades delterritorio.

Ambos tienen el mismo objetivo, apoyar el comercio local, lo que quiero hacer notar es como nos posicionamos ante los problemas y como pensamos las soluciones.

Al fin y al cabo, las cosas se hacen dos veces, primero en la cabeza y después en terreno.