CONSTRUYENDO EL ÉXITO

14 rarezas que hacen las personas exitosas a diario

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

El día tiene 1,440 minutos. Te decimos cómo los aprovechan multimillonarios, atletas olímpicos y emprendedores exitosos.

Tener contacto con muchas personas exitosas puede darte una buena perspectiva de qué los hace funcionar, quiénes son realmente y, más importante, qué los hace ser tan productivos.

Kevin Kruse es una de esas personas. Recientemente entrevistó a 200 individuos ultra exitosos, incluyendo a siete multimillonarios, 13 atletas olímpicos y emprendedores realizados. La mayor parte de su información salió de sus respuestas a una simple pregunta:

“¿Cuál es tu secreto número uno para lograr la productividad?”

Al analizar las respuestas, Kruse encontró algunas sugerencias fascinantes. Aquí van algunas de mis favoritas.

1. Se enfocan en los minutos, no las horas

La mayoría de las personas hacen bloques mentales de 30 minutos y una hora. Las personas realmente exitosas saben que un día tiene 1,440 minutos y que no hay nada más valioso que el tiempo. El dinero se pierde y se gana, pero el tiempo perdido no puede ser reclamado. La legendaria gimnasta olímpica Shannon Miller dijo “Todavía hoy llevo una agenda que planea minuto a minuto”. Debes conquistar tu tiempo para manejar bien tu vida.

2. Se concentran en una cosa a la vez

Las personas ultra productivas saben cuál es su “Tarea más importante” y trabajan en ella dos o tres horas al día, sin interrupciones. ¿Cuál tarea tendrá el mayor impacto en tus metas? ¿Qué logros te ayudarán a conseguir lo que quieres? Esas son las tareas a las que debes dedicarles tiempo.

3. No tienen listas de pendientes

Tira tus listas de pendientes, mejor planea todo en tu calendario. Resulta que el 41% de las cosas enlistadas en tus tareas pendientes jamás se hace. Tener tantas cosas que hacer solo genera estrés e insomnio debido al efecto Zeigarnik que, en esencia, dice que todas las cosas que no hagas se quedarán en tu mente hasta que las completes. Las personas productivas calendarizan todo y viven y mueren bajo esta planeación.

4. Vencen la procrastinación viajando en el tiempo

No puedes confiar en tu yo futuro debido a que no sabes qué pasará y porque somos inconsistentes. Compramos vegetales porque creemos que comeremos ensaladas toda la semana para el domingo tirar los alimentos pasados que nunca usamos. Las personas exitosas saben que deben hacer cosas en el presente para forzar a sus Yo futuros a hacer lo necesario. Piensa en cómo podrías autosabotearte en el futuro y busca una solución para vencerte a ti mismo.

5. Van a cenar a casa

Kevin escuchó esta clave de Andy Grove de Intel: “Siempre hay algo más que hacer, más trabajo que completar”. Los individuos exitosos saben cuál es el valor de la vida. No hay una respuesta correcta, pero para muchos ese valor incluye a la familia, el ejercicio, trabajos de caridad, etcétera. Saben acomodar sus 1,440 minutos del día en lo que más valoran (y lo ponen en su calendario) y se apegan a este plan.

6. Usan un cuaderno

Richard Branson ha dicho en varias ocasiones que no hubiera podido construir Virgin Group si no hubiera traído siempre un cuaderno en su mano. Por otro lado, el magnate griego Aristóteles Onassis dijo “Siempre lleva una libreta contigo. Escribe todo. Esa es una lección de un millón de dólares que no te enseñan en la escuela de negocios”. Las personas ultra porductivas liberan sus mentes escribiendo todo.

7. Revisan sus correos solo un par de veces al día

Los individuos exitosos no checan su bandeja de entrada cada dos minutos. Ni responden a cada vibración o sonido de su celular. En su lugar, como en todo lo demás, fijan tiempos establecidos para procesar sus correos de manera rápida y eficiente.

8. Evitan la juntitis a toda costa

Cuando Kevin le preguntó a Mark Cuban cuál era su mejor consejo de productividad, el empresario rápidamente contestó “Nunca vayas a juntas a menos que alguien vaya a escribir un cheque”. Las juntas pueden ser las peores asesinas de la productividad. Empiezan tarde, no tienen a la gente correcta, se pierde el sentido de lo que se necesita hablar y se extienden. Debes evitar tener demasiadas juntas y cuando te toque manejar una, asegúrate de que sea corta y vaya al grano.

9. Le dicen “No” a casi todo

El multimillonario Warren Buffet una vez dijo “La diferencia entre las personas exitosas y las muy exitosas es que las segundas sabemos cuándo decir ‘No’”. Y James Altucher le dio a Kevin este consejo: “Si algo no es un ‘¡Seguro sí!’, entonces es un ‘No’”. Recuerda, solo tienes 1,440 minutos al día. No los desperdicies.

10. Siguen la regla 80 / 20

Conocida como el Principio de Pareto, esta regla dice que el 80% de los resultados viene de solo el 20% de las actividades. Las personas ultra productivas saben identificar cuáles acciones son las que producen resultados y se enfocan en ellas.

11. Delegan todo

Estos individuos no se preguntan cómo pueden atender un pendiente, mejor se cuestionen cómo pueden solucionarlo. Saben identificar cuando las cosas pueden ser hechas por otras personas y no tienen problemas con ceder el control Y por supuesto no son micro mánagers.

12. Solo tocan las cosas una vez

¿Cuántas veces has abierto un sobre que te llega a casa – una cuenta por pagar, por ejemplo – y después la dejas en la mesa hasta que la vuelves a tomar? ¿Cuántas veces ves un correo y lo ignoras en tu bandeja de entrada para manejarlo más tarde? Las personas exitosas solo tocan las cosas una vez. Si es algo que les toma menos de 10 minutos, lo atienden de inmediato. Esto reduce el estrés ya que no tendrán un pendiente rondándoles la cabeza. Además, es un método eficiente porque así no tendrán que perder tiempo retomando la tarea.

13. Tienen una rutina matinal consistente

La mayor sorpresa de Kevin al entrevistar a más de 200 personas exitosas fue que la mayoría de ellos quería compartir sus actividades matinales. Escuchó muchos hábitos, pero en general, la mayoría de estos individuos nutren sus cuerpos con un buen desayuno y mucho agua, mientras que sus mentes son fortalecidas con meditación u oración, lectura o leyendo el periódico.

14. La energía lo es todo

No puedes hacer que el día tenga más horas, pero sí puedes aumentar tu energía, atención y productividad. Las personas plenas no dejan de comer, dormir, tomar descansos o de divertirse. Ven la comida como combustible, al sueño como recuperación y los descansos como momentos de recargar energía para hacer más.

Estos secretos pueden ayudarte a manejar tus cargas de trabajo cuando te sientas abrumado y saturado de pendientes.