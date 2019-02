Como un galope…

(por Hugo Merlo)

Tomando un pomelo en un bar de la calle Libertad con un amigo en unaapasionada charla, me dice que alguna vez alguien le dijo:“si escuchás un galope en la Pampa húmeda, seguro que es un caballo y no una cebra” sabio mi contertulio, me aclara. Algunas cosas no generan dudas y no hay que buscarle tantas explicaciones.

Así de simple van estas reflexiones.

Parece que aunque CON MUCHA PARSIMONIA, ha comenzado la campaña para las próximas elecciones, por lo menos para los candidatos radicalesson los que parecen más enérgicos y es obvio. Hemos visto como los últimos días han salido a recorrer los barrios de la ciudad, siempre me pregunto, ¿cómo es la escena y la comunicación cuando un político llega a la casa de un ciudadano? ¿Dequéhablan?¿Qué expectativa tiene el candidato y quépasa por la cabeza del habitante ignoto, quélucubra?son todas cuestiones que me apasionan.

Entonces, por un lado los radicales, que al decir del diputado Silvestre en Diciembre del pasado año, “no hay más adversarios dentro de la UCR…somos todos amigos”, más allá de si se abren las puertas a las PASO dentro de Cambiemos, por ahora, los que se han lanzado a la arena son radicales.

Las demás fuerzas opositoras ni vislumbran un candidato, y no creo que de semejante desbande y eclecticismo, se llegue a parir algún candidato que pueda pesar en las urnas.

El oficialismo con una sola cara visible por ahora, y no se sabe a ciencia cierta si va haber internas.

Los que gobiernan han sufrido el desgaste de la gestión, algunos deben estar cansados y con ganas de volver a sus casas, a sus actividades de rutina, porque losfuncionarios queestán enlas secretarías municipales no son políticos, son “técnicos”, más allá de sus ideas políticas, son gestionadores. Sin ir muy lejos, hace unos días renunció el Subsecretario de Producción y el intendente lo reemplazó con un amigo de la casa, y ¡está bien!, en los meses que quedan que se puede hacer en un lugar que debe ser un reducto de la estrategia del desarrollo de nuestra ciudad, ya vendrá tiempo en que alguien se haga cargo del tema, por ahora mantener el orden.

Sí, porque se ha instalado una idea de que la actual administración municipal hace justamente eso, administra, ysolamente hace cosascon los fondos que consigue de la Nación o Provinciaque ya vienen destinados a determinadas obras, básicamente pavimento y cloacas. Por ende no son creativos, no generan alternativas innovadoras para la ciudad, dicen los detractores. El tema no es fácil, como hemos dicho, el intendente se fija los sueldos que tiene que pagar, otros gastos y pide al HCD autorización para gastar y dice como lo va a recaudar. Si todo va bienrecauda, paga las cuentas, pero para innovar y ser creativo o tenés la plata o alguien te la tiene que dary para que alguien ponga el efectivo hay que tener objetivos, estrategias y planescoherentes.

Ah, me olvidaba. La llegada de Grobocopatel, con una inversión que bienvenida sea, hay que verlo desembarcar, pero seguro algunas posibilidades pueden aparecer. Atenti.

Lic. Hugo E. Merlo GHS