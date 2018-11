¿Cómo evitar que whatsapp te elimine fotos, videos y chats en las próximas horas?

Para renovar el back up que hace la plataforma de los mensajes, fotos y videos enviados a través de la misma, con el fin de que si se cambia de dispositivo los mismos pueden estar disponibles igual, se debe recurrir a los tres puntos ubicados en el extremo derecho de la app. Luego, se selecciona la opción ajustes y allí, ingresar a Chats CON LA COPIA DE SEGURIDAD ACTUALIZADA, YA NO SE PERDERÁ LA INFORMACIÓN Y ESTARÁ DISPONIBLE DESDE CUALQUIER CELULAR EN EL QUE ACTIVES TU CUENTA DE WHATSAPP Una vez allí, se debe elegir Copia de seguridad, y allí podrás configurarla de la mejor manera para tu utilización: el horario, si se hace con los datos o con wifi, y a qué cuenta debe ser destinado. También se podrá elegir si se incluyen o no los videos. Cabe destacar que a partir de esa misma fecha, esta copia en la nube, ya no ocupará espacio a pesar de estar disponible para su utilización.

(Grupo La Provincia)