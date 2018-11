Chivilcoy: Seducen a empresarios para que absorban a ex empleados de Paquetá

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos encabezará una reunión este lunes en las instalaciones del Club 22 de Octubre. El municipio solicitará las naves el 2 de enero en caso de que la empresa se quede sin empleados.

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos mantendrá una reunión este lunes en las instalaciones del Club 22 de Octubre, donde se darán a conocer los beneficios que tendrá el empresario de Chivilcoy al absorber un ex empleado de Paquetá.

Además dejó en claro que el municipio solicitará las naves el 2 de enero en caso de que la empresa se quede sin empleados. Según informa el diario La Razón, esta medida se debe a que una multinacional que tiene una sede en Chivilcoy pretendería abrir una segunda, absorbiendo parte de los empleados que se quedaron sin trabajo.

El Jefe Comunal, manifestó que “a los trabajadores hay que decirles la verdad. Hay muchas voces, algunas malintencionadas y otras que por desconocimiento les están mintiendo a los trabajadores. La realidad es una sola y es que Adidas dejó de hacerles pedidos y lo que dice la empresa es que no puede pagar los sueldos si no tiene producción, ofreciendo el 140 por ciento de indemnización o a partir del 31 de diciembre la empresa se va y quedan despedidos. Hay una parte del comunicado que de ninguna manera será cierta, ellos dicen que se quedarán con la empresa vacía a la espera de tener nuevos pedidos. Eso no será así, porque hay un convenio firmado en el municipio que establece una cantidad de empleados y si Paquetá se queda sin empleados, debe entregar la nave para que busquemos otra empresa, que hay varias comprometidas y una de ella muy importante, que quiere absorber la nave y parte de los empleados”.

En esta línea, comunicó además que desde las 18 habrá una reunión con los empleados y ex empleados de Paquetá, junto a directivos del Centro Comercial, Industrial y Servicios, Parque Industrial Chivilcoy, Asociación Rural, políticos de otros partidos, empresarios, pymes y otras entidades locales: “El empleado que acepte el retiro voluntario o sea despedido de la empresa tiene prioridad en cualquier otra empresa. El empresario que absorba un empleado de Paquetá, el Estado Nacional le pagará un sueldo mínimo durante 9 meses, prorrogable por 9 meses más y le permite pagar la mitad de las cargas sociales. Cualquier empresa de Chivilcoy que necesita un empleado, tomará uno que salió de Paquetá, porque es un beneficio para la empresa”.

(Cuarto Polìtico)