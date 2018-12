Agradecimiento de la familia Chaves

El pasado sábado 8 de diciembre, nuestro papá, Hermenegildo Abel Chaves, nos dejó y dejó un gran vacío en nuestros corazones y en nuestra vida. Hace dos meses más o menos, comenzó a manifestar cansancio y poco apetito. Raro en él, ya que nunca decía nada. Fue a visitar a su Dra. de cabecera y desde ese momento comenzaron los estudios, espera de los resultados y angustia, ya que nos iban indicando que algo no andaba bien en él.

Hasta que luego, después de una cirugía exploratoria se confirma lo que ninguno quiere para su ser querido, ya que no había solución para lo que él tenía. Mientras esperábamos el resultado de la biopsia, veíamos cómo esa lucecita se iba apagando semana a semana, día a día. De tener poco apetito, perdía fuerzas, ya que su organismo no recibía los nutrientes necesarios para sentirse fuerte. Pero él seguía adelante y la lucho hasta el último minuto de su vida. Porque él quería vivir, amaba la vida, él no quería morir. Pero la enfermedad lo venció. Lo bueno es que siempre estuvimos unidos como familia, y haciendo lo que los doctores nos indicaban para que mi papá esté bien.

Pudimos despedirnos de él y agradecerle por todo lo que hizo por nosotras. Él ahora descansa en Paz.

Agradecemos de todo corazón al Padre Manolo-Dra. Griselda Paoltroni-Dr. César San Martino-Dra. Gabriela Barone-Dr. Alfredo Appella-Bioquímicos Doctores Daniel Pérez y María del Rosario Castro-Dra. Yanika Bollo-Dra. Carolina Lizarralde-Enfermeros María Ruiz y Quique Moyano quienes lo asistieron en nuestra casa-PAMI, personal y Doctoras Brícola y White-Personal del Hospital Julio de Vedia quienes con mucho respeto y cordialidad nos recibieron y acompañaron.

Muchas gracias también a todos los familiares y amigos que estuvieron incondicionalmente acompañándonos, quienes se acercaron personalmente a despedirse o lo hicieron a través de las redes sociales, siempre con mucho respeto. Pizzeria Potetti quien cerró sus puertas el sábado 8 para recordarlo.

Cómo familia nos emociona hasta el día de hoy recibir un saludo de gente que se acerca y recuerda cómo era él, bueno, amable, humilde, respetuoso, servicial.

Sólo tenemos palabras de agradecimiento.

Mirta, Andrea, Fátima y María Florencia