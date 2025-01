Si al Gobierno no le preocupa el periodismo, hace mucho para que no se note

El periodista Marcelo Longobardi habló de su despido de Radio Rivadavia, a fines de 2024, y lo atribuyó a presiones del gobierno nacional, concretamente de Karina Milei. “Había una presión que conocía, de parte especialmente de Karina, sobre mí. El mismo dueño de la radio me lo confesó”, contó en una entrevista.

“Después se armó una atmósfera complicada, con (Jonatan) Viale, con muchos insultos de (Javier) Milei, que me llegó a llamar ‘hijo de puta’ en un tuit. Le mandé un WhatsApp, pero no me lo contestó. Había una atmósfera en mi contra que era complicada”, añadió sobre los hechos que enmarcaron su salida de la primera mañana radial.

Lo desvincularon en diciembre, después de poco más de un año al aire con Esta Mañana. Según Longobardi, la versión de la emisora fue que su cesantía se debía a la «falta de presencialidad», ya que trasmitía desde su casa de Estados Unidos (vive seis meses al año en la tierra de Donald Trump). Pero el periodista asegura que esa situación se sabía de antemano y no hubo problemas. “Fue ese el motivo, además del desempeño en términos de audiencia”, señalaron en su momento en Rivadavia.

“Mi contrato tenía una cláusula de 60 días de anticipación, pero eso no ocurrió», reveló. «No optaron por algo tan simple como decirme que no me bancaban más y que dentro de 60 días se terminaba. Yo creo en la teoría de fue ese reportaje (a Hugo Alconada Mon) el que dinamitó el programa, pero ya buscaban una forma de sacarme”, destacó.

En el cierre, advirtió sobre “los grados de fanatismo” que se ve en el periodismo argentino en cuanto al oficialismo de varios medios e ironizó sobre los auspiciantes estatales de Luis Majul a la hora de entrevistar a Milei: “¿Así que los ensobrados pauteros somos nosotros?”. (Página 12)