Segmentación tarifaria (Subsidios)

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de la Ciudad de 9 de Julio (OMIC) informa que la Secretaría de Energía de la Nación modificó el Sistema Nacional de Subsidios a la Energía y dispuso la aplicación de topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales.

Por eso, todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que aún no se hayan inscripto al RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) y quieran acceder a los subsidios del Período de Transición, podrán hacerlo completando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, que tiene carácter de Declaración Jurada, a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

– Si sos beneficiario de la TARIFA SOCIAL y/o algún programa provincial, estás inscripto

provisoriamente, por lo cual debes HACER LA INSCRIPCIÓN.

– Quienes ya se encuentran inscriptos en el RASE no necesitan volver a hacerlo, salvo que consideren

necesario actualizar su información.

– La segmentación consta de tres grupos de usuarios residenciales:

N1: INGRESOS ALTOS

N2: INGRESOS BAJOS

N3: INGRESOS MEDIOS

TOPES DE SUBSIDIO:

Los usuarios con Gas Natural registrados como N2 “Ingresos Bajos” mantendrán un esquema de subsidio para aquellos consumos que no excedan los 350 Kwh/mes (kilowatt hora mes). Todo consumo superior a los 350 Kwh abonará la tarifa plena.

Los usuarios con Gas Natural registrados como N3 “Ingresos Medios” mantienen el subsidio para los primeros 250 Kwh/mes de consumo. Todo consumo superior a los 250 Kwh abonará la tarifa plena.

Los usuarios Sin Gas Natural registrados como N2 “Ingresos Bajos” mantendrán un esquema de subsidio para aquellos consumos que no excedan los 700 Kwh/mes (kilowatt hora mes). Todo consumo superior a los 700 Kwh abonará la tarifa plena.

Los usuarios Sin Gas Natural registrados como N3 “Ingresos Medios” mantienen el subsidio para los primeros 500 Kwh/mes de consumo. Todo consumo superior a los 500 Kwh abonará la tarifa plena.

En el caso de no inscribirse se ingresa automáticamente a la categoría de ingresos altos (N1).

Oficina Municipal de Información al Consumidor 9 de Julio

Libertad No 934 – 9 de Julio

Teléfono: 2317 610000 – Int. 160

Correo Electrónico: [email protected]