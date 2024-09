Prevén que las exportaciones del agro caigan en 2025 ante la baja de los precios internacionales

Según un reporte privado, los buenos rendimientos de la cosecha de granos a nivel mundial harán que las ventas al exterior de Argentina bajen al menos en 500 millones de dólares.

Un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) estimó que, en función de las previsiones de precios internacionales y teniendo en cuenta rendimientos normales de la cosecha, los ingresos por exportaciones de granos y sus principales derivados industriales sumarían unos US$ 31.591 millones el año que viene, casi US$ 500 millones por debajo del valor estimado para 2024 (-1,5%).

El trabajo mostró que en la primera semana de septiembre los futuros de la tonelada de soja se ubicaron en un promedio de US$ 371, un 13% por debajo de los US$ 428 que se observaron entre enero y agosto del año vigente y casi un 40% detrás de los US$ 613 anotados en 2022.

Para 2025 los estudios proyectan una pequeña suba hacia los US$ 382 por tonelada. “Para tener perspectiva, los valores que se están manejando en el mercado de la soja para el próximo año se ubican bastante por debajo del promedio de últimos 25 años (US$ 480/ton, en poder de compra constante), y hay que volver hasta el 2006 para encontrar un mercado con precios tan deprimidos”, acotó el IERAL.

El instituto -que depende de la Fundación Mediterránea– remarcó que las estimaciones se basan en la buena cosecha que está teniendo Estados Unidos, y las que podrían tener otros importantes productores como Brasil y Argentina, que al parecer no será acompañada por un incremento de símil magnitud en la demanda.

“Las estimaciones presentadas se basan en precios futuros y en supuestos de rindes normales en la próxima campaña de granos de verano (ciclo 2024/2025); también incluyen algunos reacomodamientos que se producirían en la asignación de tierras entre cultivos, con crecimiento de la superficie implantada de soja y retroceso de la del maíz (por el temor de los agricultores de no poder controlar la plaga de la chicharrita) y la consideración que las existencias de soja en manos de productores crecerían levemente respecto a las de este año”, asegura el informe. (DIB)