Pergamino: Operativo de Cibercrimen por Material de Abuso Sexual Infantil en Internet

La operación denominada «Luz Clara» se llevó a cabo el pasado jueves bajo la dirección de la Fiscalía N° 3, liderada por el fiscal Nelson Mastorchio, en colaboración con el Departamento de Cibercrimen, a cargo de José María Cifuentes, de Pergamino. Se realizaron allanamientos en dos domicilios de esa ciudad del norte bonaerense, debido a la distribución de material de abuso sexual infantil en internet.

La investigación comenzó a finales del año pasado, cuando se recibieron cuatro reportes desde Estados Unidos que indicaban que desde diversas cuentas de Google se compartían imágenes y videos de menores siendo abusados sexualmente.

Tras una investigación digital llevada a cabo por el Departamento de Cibercrimen, y siguiendo las directrices del fiscal Mastorchio, el personal del Ministerio Público Fiscal de Pergamino, identificó los domicilios desde donde se distribuían estas imágenes.

Posteriormente, se solicitó la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de Pergamino, dirigida por el subcomisario Nicolás Koch. Esta unidad, mediante una investigación encubierta, localizó a los sospechosos y ejecutó la orden judicial en los domicilios.

El fiscal Mastorchio solicitó al juez de Garantías, César Solazzi, la autorización para allanar los dos domicilios identificados, la cual fue concedida el miércoles por la noche.

Los reportes fueron enviados por el «National Center for Missing and Exploited Children» (NCMEC) y los operativos contaron con el apoyo de la ONG «Operation Underground Railroad» (OUR), ambas organizaciones estadounidenses dedicadas a combatir este flagelo mundial y a rescatar a menores de todo tipo de abuso sexual.

Durante los operativos en los barrios Acevedo y Güemes, se incautaron todos los dispositivos electrónicos. Estos ahora están a la espera de la pericia informática correspondiente para determinar las calificaciones legales que se imputarán a los sospechosos, quienes permanecen a disposición de la justicia.

(InfoGEI)Ac