Logran cultivos de soja resistentes a condiciones extremas

La soja es uno de los cultivos principales del agro argentino y una materia prima trascendental en la elaboración de biocombustibles, una industria ampliamente regulada por los mercados internacionales. Por este motivo, para los productores locales, no solo es importante el rendimiento de los cultivos, sino también que la producción sea sostenible, eficiente, con el menor impacto ambiental posible y tenga trazabilidad.

“Se denominan extremófilos por su capacidad para tolerar rangos amplios de temperatura y pH, baja concentración de nutrientes, sequías prolongadas y hasta 8 veces la salinidad del mar. Son excelentes candidatos a adaptarse a condiciones no óptimas, y lo que hace el tratamiento de las semillas es trasladar esas propiedades a los cultivos de soja”, explicó Franco Martinez Levis, CEO de Puna Bio.

“Esta alianza con Puna Bio permite que los esfuerzos de los productores por adoptar prácticas agrícolas sustentables, incorporando productos naturales y de origen biológico, se conviertan en mayor eficiencia. De esta forma generamos una cadena virtuosa para potenciar nuestros cultivos en el mundo”, expresó Marcos Botta, Co-Founder y CIO & COO (Chief Innovation and Operating Officer) de ucrop.it , que permite a los productores realizar el registro transparente de sus prácticas agrícolas y acceder a métricas ambientales relevantes.

Recientemente, ucrop.it fue elegida por Google for startups accelerator como parte del programa de aceleramiento de startups a nivel internacional. Asimismo, fue la ganadora en su categoría y en el concurso general del “THRIVE Climate Summit” en California, US, entre 900 compañías, también resultó ganadora de “Regeneración by All”, un programa para trabajar con NESTLÉ en México en proyectos de agricultura sustentable. Además, fue reconocida por 2BSvs como plataforma oficial en LATAM para Verificación de Paisaje Sustentable, permite conocer si un lote es elegible como origen sustentable de biomasa según el requerimiento de determinados estándares internacionales.