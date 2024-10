La Cooperativa eléctrica desmiente información sobre una intervención

Ayer, en conferencia de prensa, desde la CEyS Mariano Moreno de Nueve de Julio explicaron que Cammesa – Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA – no tiene derecho a reclamo alguno, ya que por un fallo judicial, no puede hacerlo, debido a que el Estado nacional debe a la CEyS la suma de u$s 55 millones, y se está en proceso de compensaciones, donde el dinero reclamado es menor.

También resaltó que no habrá intervención, ya que para que así sea, se requiere de una decisión judicial. Sí hay un pedido de veeduría, el cual ya se realizó a la Cooperativa de Villa Gesell con dictamen favorable a la servidora y ello alcanza a las restantes cooperativas. “No hay fundamento para hablar de intervención”. Para ello debe haber una resolución judicial, lo que no hay, añadió.

Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, enfatizó: “No somos deudores, somos acreedores. El estado nacional nos debe 55 millones de dólares, y esto es un aspecto fundamental que queremos que nuestra comunidad conozca”.

Infobae publicó que ‘El Gobierno intervendrá 7 cooperativas eléctricas y le reclama una deuda total a ese sector por $325.000 millones. Las veedurías en las entidades surgieron de una acción conjunta de Cammesa, la empresa que se encarga del sector eléctrico, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes’.

“Es fundamental que nuestros socios y la comunidad tengan acceso a información veraz sobre nuestra situación. Estamos comprometidos con la transparencia y el trabajo conjunto”, aseguró el presidente de la CEyS ‘Mariano Moreno’.

Servicios de verano

Matías Losinno explicó que la cooperativa ha estado asumiendo costos extraordinarios para garantizar el suministro eléctrico. En el último verano, se gastaron 250.000 litros de gasoil para mantener la generación de energía, un costo que normalmente debería estar cubierto por el Estado. La falta de tarifas justas y razonables ha llevado a las cooperativas a depender de cuotas de capital y endeudamiento para poder operar, eso está previsto para este temporada que se viene y se brindará el servicio acorde. En cuanto a las obras necesarias para mejorar la infraestructura energética, se espera que la colaboración con la provincia de Buenos Aires permita aumentar significativamente la capacidad de la cooperativa.