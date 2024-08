Juan Antonio Abdala disertó sobre las adicciones en el Salón Blanco Municipal

Un importante auditorio de educadores, profesionales, padres y vecinos, se interesó especialmente por la temática,

Como estaba previsto, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Salud, la subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes y la dirección de Deportes, llevó a cabo, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, una interesante charla abierta y gratuita, a cargo de Juan Antonio Abdala, ex jugador de básquet y autor del libro “Crónicas de lo no dicho”, que aborda con crudeza y desde la experiencia propia las herramientas para la prevención y concientización en el consumo problemático alrededor de tres actores principales: la familia, las instituciones y la sociedad.

La misma se dio como complemento de la charla brindada por el autor, en horas de la mañana, en el SUM de la Escuela Normal Superior, ante una concurrencia de más de mil alumnos.

En esta oportunidad, ante un amplio auditorio encabezado por la Intendente Municipal, María José Gentile, junto a miembros de su Gabinete; autoridades educativas, docentes, profesionales, padres y vecinos, el ex basquetbolista de la vecina ciudad de Junín, disertó sobre las adicciones y su vinculación directa con la comunicación: el habla y la escucha; partiendo de la base que la primera causa en esta problemática es la falta de información.

“Es una gran satisfacción poder compartir este momento con todos ustedes, el que creemos muy positivo, dado de que sabemos que hay muchas familias, padres y educadores preocupados por la realidad en la que hoy vivimos; y es por ello que queremos convertir esta preocupación en ocupación; más aún luego de haber compartido un momento tan grato como el que vivimos en la Escuela Normal Superior, con la presencia de cerca de mil estudiantes, quienes escucharon atentamente y preguntaron profundamente; confirmándonos que este el camino adecuado para trabajar con nuestros hijos”, señaló en oportunidad de dirigirse a los presentes, durante la apertura de la jornada, la jefa comunal nuevejuliense, María José Gentile.

En el mismo orden, indicó que, desde su gestión, “existe un pleno convencimiento de que debemos afrontar esta realidad que nos atraviesa y tomar cartas en el asunto, dando inicio a un programa que venimos diagramando y que seguramente a la brevedad podremos llevar adelante para brindar ayuda y contención en esta problemática que hoy vivimos como sociedad”.