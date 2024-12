Joven nuevejuliense en nota de Clarín

Hoy Candela vive sola en la casa del campo familiar (aproximadamente, a dos kilómetros de la ruta), donde se ocupa de todo: desde preparar la leña hasta cortar el pasto y atender a los animales. Pero, a pesar de su clara inclinación por el mundo rural, cuando terminó la secundaria optó por estudiar psicopedagogía.

Claro que no pasó mucho tiempo hasta que asumió que tenía que buscar algo de lo que le gustaba hacer. Entonces, justo en 9 de Julio se abrió la carrera de Producción Agrícola Ganadera. Ya no hubo vuelta atrás, más aún cuando junto a Juan (su exsocio y expareja) emprendieron un servicio de siembra y cosecha. Un proyecto que empezó -recuerda- porque “él no tenía empleados y yo le ofrecí acompañarlo hasta que consiguiera a alguien”.