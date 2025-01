Javier Milei le respondió a Victoria Villarruel tras quejarse de su sueldo de vicepresidenta

Javier Milei volvió a arremeter contra Victoria Villarruel luego de que la funcionaria se quejara por su sueldo. En este caso, el jefe de Estado replicó y dijo que su compañera de fórmula “está desconectada de la realidad”.

En diálogo con Radio Mitre, Milei expresó: “Me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones”.

Durante la entrevista, el presidente adelantó que la funcionaria ya había manifestado estar disconforme con su sueldo. “Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde”, indicó.

Ante la consulta de si Villarruel sigue siendo parte del Gobierno, Milei contestó: “Ella me acompañó la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones”. (Filo.news)