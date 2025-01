Homosexualidad “dentro de casa”: Francos criticó la “promoción” del Estado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a respaldar los dichos del presidente Javier Milei en Davos, donde reforzó la “batalla cultural” que promueve desde el Gobierno y cargó contra la ideología de género por “los horrores que ha provocado”.

Francos, al interpretar los dichos de Milei, dijo que desde el Gobierno no ven “inconvenientes” con el tema de la homosexualidad, aunque consideró que el Estado no la debe promover. Y tras indicar que “cada uno tiene derecho a hacer su vida como le parezca dentro de su casa”, diferenció: “Distinta es la obligación del Estado. Que el Estado venga a promover actividades de esta naturaleza me parece que no tiene que ver“.

“No veo ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que le parezca, lo que sienta, no veo ahí ningún inconveniente. Otra cosa diferente me parece que es hacer campañas promoviendo o a favor, eso genera confusiones, sobre todo en los más jóvenes. Yo no veo problemas en que cada uno viva la vida como quiera, distinto es la promoción de esas situaciones de manera pública», planteó en Radio Con Vos el jefe de Gabinete.

Entonces, cuando fue consultado si se refería a que no debe promoverse la homosexualidad, respondió: “(Sí) por ejemplo. Son temas que… A ver: no objeto nada, no voy a decir esta famosa frase de ‘tengo un amigo’, no objeto de ninguna manera la decisión que cada uno toma con su vida; ahora, yo no creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas”.

Según sostuvo Francos, años anteriores hubo “montones de campañas” en ese sentido en “distintos lugares” de la administración pública. Como una de ellas indicó: “Campañas escolares en las que se les ha permitido a los chicos situaciones de este tipo. Yo creo que el Estado en eso no tiene que meterse. Sí en el respeto a las decisiones y a la vida de cada uno”. (DIB)