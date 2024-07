Hepatitis: una enfermedad que se puede prevenir y tratar, aún si se vuelve crónica

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires recordó que hay vacunas para los virus A y B y tratamientos gratuitos para casos crónicos.

Cada 28 de julio se celebra en el Día Mundial de la Hepatitis, para concientizar sobre esta enfermedad que, en la mayoría de los casos es viral, y para la que hay vacunas, por lo tanto se puede prevenir.

En esa línea, el ministerio de Salud bonaerense recordó que hay vacunas para las hepatitis A y B, al tiempo que se puede tener diagnóstico de hepatitis C a través de un análisis de sangre. Otra forma de cuidado es la utilización de preservativo a la hora de mantener contacto sexual, ya que es una barrera para el virus. Además, hay tratamientos gratuitos para los casos de hepatitis B crónica y hepatitis C.

Los centros de Atención Médica y de Testeo de Hepatitis Virales más cercanos pueden consultarse en: http://ms.gba.gov.ar/sitios/hiv/

Según describe la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud e, incluso, llega a ser mortal.

Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de los tipos A, B, C, D, y E. Si bien todas ellas causan enfermedad hepática, se diferencian en aspectos importantes, sobre todo en los modos de transmisión, la gravedad de la enfermedad, la distribución geográfica y los métodos de prevención.

En particular, los tipos B y C provocan enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en su conjunto, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral. Se estima que, en todo el mundo, 325 millones de personas sufren hepatitis B y/o C, y para la mayoría de ellas las pruebas y el tratamiento siguen siendo inaccesibles.

Prevención

Un estudio de la OMS determinó que de aquí a 2030 se podrían prevenir unos 4,5 millones de defunciones prematuras en países de ingresos bajos y medianos, mediante vacunación, pruebas de diagnóstico, medicamentos y campañas de educación.

La estrategia mundial de la OMS contra las hepatitis, aprobada por todos los Estados Miembros del organismo sanitario, tiene por objetivo reducir en un 90% las nuevas infecciones y en un 65% las defunciones por hepatitis entre 2016 y 2030.