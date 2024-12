Gran éxito en el primer All Time Meet en 9 de Julio

Este fin de semana, el Autódromo Guillermo «Yoyo» Maldonado vibró con la pasión por los autos en la primera edición del All Time Meet. La exhibición, que reunió vehículos clásicos, modernos y hot rods, superó todas las expectativas con una gran convocatoria de público y participantes.

Durante el evento, familias y entusiastas del automovilismo disfrutaron de dos jornadas

inolvidables. Desde los detalles en mecanica y estética automotriz hasta los rugidos de los

motores, cada rincón del autódromo ofreció un espectáculo único.

Los participantes no solo mostraron sus vehículos, sino que también fueron reconocidos con premios especiales, destacando la creatividad y dedicación de cada propietario.

El éxito del All Time Meet deja en claro que 9 de Julio tiene un lugar privilegiado en el

calendario de eventos automovilísticos.