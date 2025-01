Escorpiones: Cuidados y prevención

Ante la aparición de algun ejemplar en la zona urbana, unos consejos preventivos y, eventualmente, saber qué hacer ante una picadura. Conocer para aprender, estar preparados y no entrar en pánico.

Los Alacranes o Escorpiones tienen la cola con doble punta, se alimentan de artrópodos (cucarachas y arañas), habitan en zonas cálidas y secas pero tambièn podemos encontralos en lugares húmedos como sótanos.

Hay medidas preventivas para poner en práctica en nuestros hogares.

Revisar nuestros cajones de placares o cómodas y estantes en caso de tener, no dejar ropa en el piso. Sacudir sábanas antes de armar la cama o prendas, si no se usan seguido. No se debe caminar descalzo sí se sospecha su presencia.

Hacer un buen manejo de la basura y las cámaras sépticas, para evitar la aparición de cucarachas, lo mismo la limpieza de los techos para la no aparición de telas de araña.

No acumulemos leña, escombros, corteza de árboles, hojarasca, entrepisos, ladrillos. Le sirven de refugio y para su dispersión.

Una Alternativa es consultar a un profesional para su control. Ante una urgencia, tomar el animal con una pinza, tenaza o algo similar, guardarlo en un frasco de mermelada y contactar a personal de zoonosis