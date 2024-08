El primer tractor como símbolo de protesta en la era Milei llegó a casa Rosada con la lucha yerbatera

(Por Mónica Gómez)

La ponchada blanca llena de ramas de yerba mate junto a un pequeño tractor Fiat 400 de

color naranja rojizo partió en un remolque desde la ciudad de Andresito. Como punto de

partida ubicado en ese extremo norte de Misiones, el interior profundo de la provincia, hasta Capital Federal hay 1.379 km. Aun así, fueron más, muchos más kilómetros los que les llevó atravesar la mitad norte del país.



Jonas, Miriam, Hugo y Fabian llegaron en la camioneta que acarreaba, no sólo estos

símbolos de lucha ya presentes en cada yerbatazo sino también viajaban con el peso de la

incertidumbre por el miedo de hasta donde llegarían con esta travesía. Con contratiempos,

el trayecto se les hizo eterno, más de las horas que marcaba el GPS, muchas más. Y con el

nudo en la garganta preparado para desatarse a viva voz frente a Casa de Gobierno. Los

reclamos: los mismos que hace 7 meses, enumerados en una nota dirigida a la máxima

autoridad de la Nación con firmas de 9 asociaciones que le ponen aún más contundencia a

este reclamo: “El nombramiento urgente de un presidente para el Instituto Nacional de la

Yerba Mate y urgente restablecimiento de sus funciones conforme a la ley

25564. La desregulación por medio del decreto 70/23 eliminó atribuciones del

organismo centrales para el sustento de miles de familias de trabajadores

yerbateros. Esto implicó el descenso del precio de la materia prima y los pagos a

largo plazo y la consecuente pauperización del sector que podría devenir en su

futura desaparición”.



Un loco para otro loco

Por 900 metros manejó Jonas Petterson arriba de su tractor por las calles del microcentro

porteño hasta la casa de Gobierno. No me quiero imaginar como galopaba su corazón a

medida que la distancia a su destino se acortaba. Él solo, con un tiempo de lucha en el

aire, logró la proeza de visibilizar su reclamo llevando a la Plaza 25 de mayo el místico

símbolo del reclamo yerbatero, su Tractor. Para un hombre como él, que la palabra vale,

pero que las acciones son las significantes, cumplir con esta loca idea implicó no sólo un

desafío físico sino, además, emocional.



Jonas ya atravesó estas batallas con las banderas argentina y misionera al hombro. El

tractor, una ponchada y hasta una cinta son parte de su objetos sagrados de lucha; que lo

acompañen en cada una de estas hazañas, le dan fortaleza y protección. Así es que con

sus símbolos religiosos a cuestas llegó a cumplir su cometido.

Se reconoce como un productor de yerba mate al que le tocó salir a pelearla, cómo no

hacerlo si desde el seno de su hogar se gestó el tractorazo y por idea de su madre el INYM

se creó como ley Nacional. Muchos dicen que el apellido Petterson en Misiones es difícil de

llevar, aun así este hombre de 49 años lo enarbola con orgullo a cada paso que camina.

Quien lo ve pasar con su sombrero, robusto, de paso firme y con sus manos agrietadas por

el trabajo en la chacra, tal vez no se imagina como lo definen sus seres queridos: “un ser

solidario, amable y con un espíritu de transformación social y muy leal a sus convicciones”.

Puede que hasta se lo crea medio loco, y aún más con el antecedente del tractor arriba de

la Plaza de Mayo, aun así, la responsabilidad de esta disputa yerbatera y su familia le dan la valentía de seguir adelante.

Dicen que los verdaderos dirigentes son los que tienen un gran poder de convocatoria:

Jonas Petterson dejó al descubierto que los verdaderos líderes son los que llevan a cabo las acciones más allá del discurso. Aunque haya sido él solo quien llegó a Casa Rosada con

su tractor, hubieron más de 13 mil familias yerbateras que lo motivaron.