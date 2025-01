El Gobierno vuelve a la carga contra las PASO y en la Provincia miran de reojo

El motivo esgrimido es, nuevamente, de índole económico. “Una PASO en el orden nacional debe estar costando 150 millones de dólares. Es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado y eso hay que cambiarlo”, planteó el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Mitre.

En una elección de medio término, el cronograma electoral se activa en los primeros días de mayo, 180 días antes de la elección general, con el cierre del padrón provisorio. Ese evento desencadena varios otros, como la inscripción de partidos y alianzas, de candidaturas, la designación de autoridades de mesa y los comicios propiamente dichos.

Por eso la definición en torno a la modalidad de votación -que será, como ya se decidió, con boleta única en papel- y las fechas deben definirse lo antes posible.

Una votación que puede hacer estallar al peronismo

Francos adelantó que buscará consensuar con la UCR y el PRO la mayoría necesaria en el Congreso. Una llave importante la tiene, sin embargo, el peronismo, que no termina de definir si está a favor o en contra de las PASO.

La endeblez política del principal partido de la Argentina se expresa más nítidamente en las Provincias. «Si no hay PASO, en varios distritos puede estallar todo», esclareció una fuente que sigue de cerca las internas territoriales.

No se refería, claro está, a Buenos Aires, donde, a pesar de las tensiones evidentes, la ruptura no se termina de producir y tampoco se manifiesta en la agenda política de la escudería Unión por la Patria.

¿Apoyará el bloque la eliminación de las Primarias? ¿Habrá unanimidad a la hora de votar? ¿Qué consecuencias podría tener una votación dividida?

En la Provincia siguen de cerca lo que pase en el Congreso

De la decisión del Congreso de la Nación depende cómo se formule el calendario bonaerense. La implementación de la boleta única separó de hecho la elección nacional y la provincial: se sabe que se votarán cargos provinciales y nacionales en urnas separadas, pero resta definir las fechas.

Si las PASO siguen en pie, la Provincia está obligada por ley a realizar la primaria el día que fije el calendario nacional. Si no, hay libertad de acción. En la Legislatura se presentaron proyectos para suspender y hasta eliminar la PASO. Los debates están en stand by. ¿Y si no? «Si no están los votos para sacarlas en el Congreso, no van a estar en la Legislatura», analizan en La Plata.

Las elecciones generales son un problema diferente. Si no son concurrentes -si se vota en fecha distinta a la elección nacional- la Provincia de Buenos Aires tendrá la oportunidad única de discutir su agenda sin el arrastre de los debates y las figuras nacionales. Para Cristina Kirchner es un peligro y se lo advirtió a Axel Kicillof. El Gobernador, por ahora, se cuida de adelantar su opinión. (Infocielo)