El Gobierno anunció la baja de las retenciones al campo y la eliminación para las economías regionales

Tras las quejas del sector agropecuario, el ministro Luis Caputo confirmó la reducción temporal de la alícuota para los principales cultivos. Los detalles.

En una conferencia de prensa encabezada por el vocero Manuel Adorni y el ministro Luis Caputo, el Gobierno nacional anunció este jueves la baja de retenciones al campo.

«Entendemos la situación particular del campo, de la sequía, de la caída de los precios de las commodities. Me encantaría eliminarlas a cero, pero no podemos. Vamos a bajar retenciones a los principales cultivos: soja, proto, trigo, maíz y girasol, desde el lunes hasta fin de junio. No es una medida permanente porque no tenemos recursos, pero queríamos darle una señal al sector», indicó Caputo.

«Y también, esto sí de manera permanente, vamos a eliminar retenciones a las economías regionales, que era otra deuda pendiente. El campo es prioridad, como dijo el Presidente», completó el anuncio.

«Vamos a seguir bajando impuestos pero sin comprometer el orden macro, porque es lo más importante para todos. Esta estabilidad nos permite a todos los sectores poder hacer proyecciones y planificar, cosa que hasta hace un año no se podía hacer. Los reclamos son justos, pero va a ser un proceso, hoy por hoy no tenemos superávit para bajar todos los impuestos», aclaró el funcionario.

«También sería bueno que las exigencias se concentren en las provincias y municipios, porque hay diferencias muy grandes entre lo que está haciendo Nación y lo que están haciendo en otros niveles», apuntó Caputo.

La noticia, lógicamente, cayó bien en el campo, sector que en los últimas semanas había intensificado los reclamos.

«Como mensaje es un paso adelante, es lo que esperábamos, algo muy necesario, el Gobierno nos escuchó. Esto se va a ver reflejado en el precio de mañana», manifestó Sergio Castagnani, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

«En junio vamos a tener que volver a charlarlo, esto nos abre una ventana para seguir discutiendo la eliminación total. Ahora, el 6 de febrero, nos vamos a reunir con el ministro Caputo para interiorizarnos un poco más», agregó Castagnani, quien valoró el gesto del Gobierno pero recalcó que la alícuota del 26% para la soja «sigue siendo un valor muy alto».

Bajan las retenciones al campo: cómo quedan las alícuotas de cada cultivo

Soja baja de de 33% a 26%

Soja derivados 31% a 24,5%

Trigo de 12% a 9,5%

Cebada 12% de 9,5%

Sorgo 12% a 9,5%

Maíz 12% a 9,5%

Girasol 7% a 5,5%

Residual a 0% para azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, y arroz, entre otros productos. (Cuarto Político)