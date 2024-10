Dislexia: En qué consiste este trastorno que afecta al 10% de la población mundial

El principal problema de la dislexia

El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues, dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el niño con dislexia no puede asimilar ciertos contenidos de materias porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura.

La Ley 27306 garantiza en nuestro país el derecho a la educación de niños, adolescentes y adultos con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje.

Disfam Argentina, la Asociación Argentina de Dislexia y Familia, promueve junto a otras asociaciones del mundo y de la Argentina, el mes de octubre como el mes de la concientización de dicha condición.

Campaña para la visibilización de la dislexia

Una detección y actuación precoz sobre esta condición es imprescindible para evitar el fracaso escolar, personal y social de las personas portadoras de la dificultad.

Desde la Organización Iberoamericana de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (O.I.D.E.A) se ha convocado a una campaña bajo el lema “#UnidosPorLaDislexia, para la visibilización de este trastorno neurobiológico en el que se solicita iluminar los edificios públicos del color azul turquesa, ícono de este trastorno.

Fuente: Disfam Argentina