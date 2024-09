“Debemos procurar que la ganancia que se genera por el consumo de yerba mate se distribuya de manera más justa en toda la cadena”

(Por Mónica Gómez)

El director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) por la provincia de Misiones, Ricardo Maciel, subrayó la urgencia de que las ganancias generadas por la producción de yerba mate se distribuyan de manera equitativa entre todos los actores del sector: trabajadores, productores, secaderos y molinos. Esta declaración surge tras el llamado del presidente del Frente Renovador, Carlos Rovira, a que ministros y diputados misioneros encuentren una solución al problema que atraviesa el sector yerbatero. Actualmente se trabaja en el tema.

Ante el impacto de las medidas de desregulación que el gobierno Nacional determinó con el DNU 70/23, la principal actividad de la provincia sufrió una caída acelerada y ante la sorpresa de los daños tan inmediatos, Misiones, la única provincia aún presente en el INYM con representación dentro del directorio, se dispone a batallar para dar respuesta a un sector que aún no encuentra rumbo. “El ingeniero Rovira nos recomienda trabajar en un mecanismo, que logre que el productor obtenga un precio justo”, dijo Maciel.

Según Maciel, la intervención estatal es crucial en el sistema productivo de la yerba mate para equilibrar el poder entre productores e industriales. «No hay un mercado libre cuando un poder dominante supera al otro, y eso es lo que ocurre en el sistema yerbatero. El rol del estado es generar equilibrio en toda la cadena», afirmó.

Además de las acciones solicitadas por el conductor del partido misionerista, el poder ejecutivo ha implementado líneas de financiamiento con tasas bajas para cooperativas y molinos, destinados a la compra de hoja verde y yerba canchada. Maciel explicó que, a pesar de la falta de subsidios directos a los productores, la crisis actual no radica en la falta de demanda, sino en la distribución desigual de las ganancias.

“La industria ahoga financieramente a su proveedor de yerba canchada, el secadero, que al no tener recursos tampoco puede cumplir con el productor. En junio ya veíamos que muchos productores iban a quedarse con la hoja verde en planta porque los secaderos están desfinanciados”, explicó Maciel.

Contrario a la idea que la crisis actual se debe a una sobreoferta, el estado provincial sostiene que los precios actuales, que llegan hasta $90 por kg de hoja verde, son el resultado de la desregulación impuesta por el gobierno de Javier Milei, que ha dejado vulnerable al sector productivo. Entonces los grandes industriales aprovecharon su capacidad de negociación para reducir los precios pagados a los productores, mientras que el valor en góndola permaneció alto.

“Si tuviéramos un producto que no puede colocarse en el mercado, ahí si se pensaría en algo un subsidio directo al productor, pero hoy, si se otorgaran créditos a los productores y no se generan medidas para toda la cadena, el Estado termina subsidiando el negocio al industrial”, aclaró.

En cuanto al futuro del INYM, Maciel destacó que la falta de un presidente designado y la ausencia de respuesta del Gobierno Nacional, junto con el retiro de la provincia de Corrientes de la mesa del directorio, ponen en peligro la continuidad del Instituto. «Sin la fijación de precios por parte del INYM, el negocio no entró en crisis, el sector yerbatero no está en crisis, está en crisis el productor. El sector industrial cuando logra mejores condiciones de mercado, no le aumenta al productor, se encargan de aumentar su superficie de producción o su capacidad de secanza, desplazando al productor o al secadero, a las pequeñas industrias. Esto no nos sorprende, ya lo vivimos” recuerda Maciel.

Y advierte con preocupación: “Si desaparece el INYM, no va haber otra oportunidad para construir una ley como esta y se va a concretar el proceso de concentración que se inició en los 90’”.

Finalmente, consultado por la situación que se generó con los directores representantes del sector productivo Nelson Dalcolmo (quien está hoy a cargo del INYM) y Marcelo Hacklander, con productores en una reunión, donde se les solicitó que el Instituto presente una grilla de costos y ellos se rehusaron sin dar respuestas sobre la continuidad del funcionamiento del INYM, Maciel respondió: “cada uno de los 12 directores representa a un sector específico. En mi caso, al gobierno de la Provincia de Misiones. Si se me solicita una información, por supuesto que debo responder. Además, el sector productivo, con sus tres representantes, es el que mayor fuerza concentra en el directorio”, concluye.